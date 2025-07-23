Pokémon GO : La Finale Max sera organisée en août, les détails de l'événement

Découvrez les détails de l'événement Finale Max, à venir sur Pokémon GO les 23 et 24 août 2025 dans cet article.
À la suite de l'événement Sombres cieux
qui permettra à Éthernatos de faire son entrée mondiale sur Pokémon GO
, les joueurs seront conviés à participer à la Finale Max du Pokémon GO Fest. La dernière étape de ces festivités se déroulera le samedi 23 et le dimanche 24 août 2025, de 10 heures à 18 heures, et vous permettra d'affronter Éthernatos Infinamax. Qui plus est, plusieurs bonus seront actifs, et des Pokémon Gigamax seront présents aux Sources d'énergie. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Finale Max de Pokémon GO.
Finale Max, les détails
Combats Dynamax
Éthernatos Infinimax
apparaîtra dans les Combats Dynamax au cours du Festival Pokémon GO 2025 : Finale.
Il contrôlera d'ailleurs la majorité des Sources d'Énergie durant l'événement. Bien entendu, il ne sera possible d'attraper ce Pokémon qu'après l'avoir vaincu. En guise de récompense pour votre succès, vous recevrez une grande quantité de Bonbons Éthernatos et de Bonbons L Éthernatos, qui peuvent être utilisés pour booster l'Éthernatos attrapé via le Passe GO : Finale Max.
En plus de cela, tous les Pokémon Gigamax déjà apparus dans Pokémon GO pourront être présents aux Sources d'Énergie
. Les Pokémon Dynamax sont également concernés, mais la probabilité sera moindre.Combats Dynamax de niveau six
|
|Samedi 23 août
|Dimanche 24 août
|de 10 h à 11 h
|Lokhlass Gigamax
|Gorythmic Gigamax
|de 11 h à 12 h
|Ronflex Gigamax
|Dracaufeu Gigamax
|de 12 h à 13h
|Ectoplasma Gigamax
|Papilusion Gigamax
|de 13 h à 14 h
|Lézargus Gigamax
|Krabboss Gigamax
|de 14 h à 15 h
|Florizarre Gigamax
|Tortank Gigamax
|de 15 h à 16h
|Mackogneur Gigamax
|Pyrobut Gigamax
|de 16 h à 17 h
|Salarsen (Forme Aigüe) Gigamax
|Salarsen (Forme Grave) Gigamax
Raids
- Zacian Épée Suprême et Zamazenta Bouclier Suprême apparaîtront dans les Raids de niveau 1, 3 et 5.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Bulbizarre
- Salamèche
- Carapuce
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
- Rongourmand
- Moumouton
Les plus chanceux parmi vous pourront même croiser la route de :
- Chenipan
- Fantominus
- Leveinard
- Caratroc
- Ténéfix
- Terhal
- Darumarond
- Miamiasme
- Hexadron
Bonus d'événement
- Davantage de Sources d'Énergie seront actives.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- La limite de collecte de Particules Max augmentera.
- 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- 2 fois plus de chances d'obtenir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
- Il n'y aura pas de nombre maximal de Raids à distance du samedi 23 au dimanche 24 août 2025.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle axée sur l'amélioration de Pokémon et la victoire contre Éthernatos Infinimax sera disponible au cours de l'événement. Vous obtiendrez notamment des Bonbons L et des Particules Max pour sa complétion.
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé les missions d'Étude de terrain de l'événement :
Certaines tâches vous permettront d'obtenir des Bonbons Zacian, des Bonbons Zamazenta et des Bonbons Éthernatos.
Préparation
→ Code de l'Étude ponctuelle : GOFESTMAX
Afin de célébrer l'événement Festival Pokémon GO 2025 : Finale Max, utilisez le code « GOFESTMAX » sur le magasin en ligne Pokémon GO pour obtenir l'Étude ponctuelle libre axée sur les Combats Dynamax et votre Copain Pokémon. Ce code expirera le 3 août 2025, à 2 h CEST (minuit UTC).
Accomplissez ces tâches pour obtenir des récompenses ainsi que des rencontres avec le Pokémon Gigamax de votre choix parmi Gorythmic, Pyrobut et Lézargus. Le Pokémon rencontré sera doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison !
Gardez à l'esprit que l'Étude ponctuelle a une durée limitée. Vous devrez accomplir les tâches qui lui sont associées et récupérer vos récompenses avant le dimanche 24 août 2025.
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