Pokémon GO : L'événement de Célébration des Championnats du monde approche, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 août 2025 à 13h02
Retrouvez le programme de l'événement de célébration des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO, organisé en août 2025.
Pokémon GO : L'événement de Célébration des Championnats du monde approche, les détails
Pokémon GO organise les Championnats du monde 2025 du 15 au 17 août 2025 en Californie, et à cette occasion, des festivités seront organisées et tous les joueurs pourront y participer. Un Pikachu déguisé inédit fera son entrée, et vous bénéficierez de divers bonus et pourrez participer à des Raids ou effectuer de nouvelles rencontres sauvages. En même temps, un Week-end Combat GO sera mis en place. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement de célébration des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO ci-dessous.

Célébration des Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO 

Nouveau Pokémon

Un nouveau Pokémon costumé apparaîtra au cours de cet événement : Pikachu portant un blouson d'université. Si la chance est de votre côté, vous pourrez l'obtenir en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • Vous pourrez effectuer jusqu'à cinq Échanges spéciaux par jour.
  • Les récompenses de la Ligue Combat GO incluront davantage de rencontres avec des Pokémon.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Pikachu portant un blouson d'université chromatique.

Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu portant un blouson d'université
  • Monorpale
Raids de niveau trois
  • Lokhlass
  • Téraclope
  • Excavarenne

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

En complétant les tâches d'Étude de terrain, vous pourrez rencontrer les Pokémon listés ci-dessous :
  • Pikachu portant un blouson d'université
  • Marill
  • Axoloto de Paldea
  • Monorpale

Rencontres sauvages

Les Pokémon ci-dessous apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Nidoran (femelle)
  • Férosinge
  • Marill
  • Axoloto de Paldea
  • Spoink
  • Sepiatop
  • Minisange
  • Chochodile
  • Viskuse Mâle (si vous êtes chanceux)
  • Vostourno (si vous êtes chanceux)

Étude ponctuelle payante

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, octroyant surtout les butins suivants :
  • 1 Passe de combat premium
  • 25 000 Poussières d'Étoile
Des rencontres avec les Pokémon suivants :
  • Excelangue
  • Lokhlass
  • Azumarill
  • Ténéfix
  • Avaltout
  • Kaorine
  • Strassie
  • Engloutyran
  • Gambex

Attaques vedettes

Certains Pokémon rencontrés durant l'événement connaîtront une Attaque vedette.
  • Lokhlass → Si vous attrapez un Lokhlass pendant cet événement, il connaîtra l'Attaque Chargée Laser Glace.
Certains Pokémon apprendront une Attaque vedette s'ils évoluent pendant l'événement.
  • Colossinge → Faites évoluer Férosinge pendant l'événement pour obtenir un Colossinge qui connaît l'Attaque Chargée Poing de Colère.
  • Courrousinge → Faites évoluer Colossinge pendant l'événement pour obtenir un Courrousinge qui connaît l'Attaque Chargée Poing de Colère.
  • Terraiste → Faites évoluer Axoloto de Paldea pendant l'événement pour obtenir un Terraiste qui connaît l'Attaque Chargée Mégacorne.

Nouveaux objets d'avatar

Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
  • Maillot Mondiaux 2025
  • Visière Mondiaux 2025
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Stickers à thème

  • Vous pourrez obtenir des stickers à thème en faisant tourner des PhotoDisques à des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en achetant ces derniers dans la boutique du jeu.

Nouveaux champs de bataille pour la Ligue Combat GO

  • Pour fêter les Championnats du Monde Pokémon 2025, la Ligue Combat GO proposera une nouvelle arène et une nouvelle musique de fond pendant les combats, du 11 août à 22 h CEST (13 h PDT) au 18 août à 8 h 59 CEST (17 août à 23 h 59 PDT).

Week-end Combat GO : Jours heureux

Du vendredi 15 août, à minuit, au dimanche 17 août 2025, à 23 heures 59.

Bonus

  • Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
  • Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
  • Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures d'avatar inspirées d'une légende de la Tour de Combat.
  • Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.

Ligues actives

  • Ligue Super
  • Ligue Hyper
  • Ligue Master
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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