Pokémon GO : L'événement de Célébration des Championnats du monde approche, les détails

Retrouvez le programme de l'événement de célébration des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO, organisé en août 2025.
Pokémon GO
organise les Championnats du monde 2025 du 15 au 17 août 2025
en Californie, et à cette occasion, des festivités seront organisées et tous les joueurs pourront y participer. Un Pikachu déguisé inédit fera son entrée, et vous bénéficierez de divers bonus et pourrez participer à des Raids ou effectuer de nouvelles rencontres sauvages. En même temps, un Week-end Combat GO sera mis en place. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement de célébration des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO
ci-dessous.
Célébration des Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO
Nouveau Pokémon
Un nouveau Pokémon costumé apparaîtra au cours de cet événement : Pikachu portant un blouson d'université
. Si la chance est de votre côté, vous pourrez l'obtenir en version chromatique.
Bonus d'événement
- Vous pourrez effectuer jusqu'à cinq Échanges spéciaux par jour.
- Les récompenses de la Ligue Combat GO incluront davantage de rencontres avec des Pokémon.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Pikachu portant un blouson d'université chromatique.
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Pikachu portant un blouson d'université
- Monorpale
- Lokhlass
- Téraclope
- Excavarenne
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
En complétant les tâches d'Étude de terrain, vous pourrez rencontrer les Pokémon listés ci-dessous :
- Pikachu portant un blouson d'université
- Marill
- Axoloto de Paldea
- Monorpale
Rencontres sauvages
Les Pokémon ci-dessous apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Nidoran (femelle)
- Férosinge
- Marill
- Axoloto de Paldea
- Spoink
- Sepiatop
- Minisange
- Chochodile
- Viskuse Mâle (si vous êtes chanceux)
- Vostourno (si vous êtes chanceux)
Étude ponctuelle payante
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, octroyant surtout les butins suivants :
- 1 Passe de combat premium
- 25 000 Poussières d'Étoile
Des rencontres avec les Pokémon suivants :
- Excelangue
- Lokhlass
- Azumarill
- Ténéfix
- Avaltout
- Kaorine
- Strassie
- Engloutyran
- Gambex
Attaques vedettes
Certains Pokémon rencontrés durant l'événement connaîtront une Attaque vedette.
- Lokhlass → Si vous attrapez un Lokhlass pendant cet événement, il connaîtra l'Attaque Chargée Laser Glace.
Certains Pokémon apprendront une Attaque vedette s'ils évoluent pendant l'événement.
- Colossinge → Faites évoluer Férosinge pendant l'événement pour obtenir un Colossinge qui connaît l'Attaque Chargée Poing de Colère.
- Courrousinge → Faites évoluer Colossinge pendant l'événement pour obtenir un Courrousinge qui connaît l'Attaque Chargée Poing de Colère.
- Terraiste → Faites évoluer Axoloto de Paldea pendant l'événement pour obtenir un Terraiste qui connaît l'Attaque Chargée Mégacorne.
Nouveaux objets d'avatar
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
- Maillot Mondiaux 2025
- Visière Mondiaux 2025
Stickers à thème
- Vous pourrez obtenir des stickers à thème en faisant tourner des PhotoDisques à des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en achetant ces derniers dans la boutique du jeu.
Nouveaux champs de bataille pour la Ligue Combat GO
- Pour fêter les Championnats du Monde Pokémon 2025, la Ligue Combat GO proposera une nouvelle arène et une nouvelle musique de fond pendant les combats, du 11 août à 22 h CEST (13 h PDT) au 18 août à 8 h 59 CEST (17 août à 23 h 59 PDT).
Week-end Combat GO : Jours heureux
Du vendredi 15 août, à minuit, au dimanche 17 août 2025, à 23 heures 59.
Bonus
- Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
- Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
- Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures d'avatar inspirées d'une légende de la Tour de Combat.
- Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
Ligues actives
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
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