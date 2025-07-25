Pokémon GO : L'événement Douceur mielleuse aura lieu en août, les détails

Retrouvez le programme de l'événement Douceur mielleuse à venir sur Pokémon GO en août 2025 dans cet article.
Pour bien commencer le mois d'août 2025, tous les joueurs de Pokémon GO
sont conviés à l'événement Douceur mielleuse, qui se déroulera du dimanche 3 août à minuit au mercredi 6 août à 23 heures 59
. À cette occasion, vous pourrez rencontrer Apitrini et Sucroquin, tout en participant à des études ponctuelles et en bénéficiant de divers bonus. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Douceur mielleuse
ci-dessous.
Douceur mielleuse, les détails
Pokémon à l'affiche
Les tâches d'Étude de terrain et d'Étude ponctuelle sur le thème de l'événement vous permettront de déclencher des rencontres avec les Pokémon vedette Apitrini et Sucroquin
, et les chances de les croiser en version chromatique seront également augmentées.
Bonus d'événement
- Les Modules Leurre activés au cours de l'événement dureront une heure.
- Les Modules Leurre auront plus de chance d'attirer les Pokémon de l'événement.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer les versions chromatiques d'Apitrini et de Sucroquin.
Étude ponctuelle
Des Études ponctuelles seront également disponibles certains jours. Les Dresseurs se verront attribuer diverses missions, comme la capture de Pokémon ou le fait de faire tourner le PhotoDisque de PokéStops.Du 3 août, à minuit, au 4 août, à 23 heures 59
Du 5 août, à minuit, au 6 août, à 23 heures 59
- Rencontres avec le Pokémon vedette : Sucroquin
- 3 000 Poussières d'Étoile
- 25 Baies Nanana
- Rencontres avec le Pokémon vedette : Apitrini*
- 500 PX
- 3 000 Poussières d'Étoile
- 1 Module Leurre
Comme d'habitude, cette étude a une durée limitée. Les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant 23 heures 59 pour chacun d'entre elles.
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
- Accomplissez des tâches d'Étude de terrain pour rencontrer les Pokémon de l'événement.
Magasin en ligne Pokémon GO
Saviez-vous que vous pouviez vous connecter très facilement au magasin en ligne Pokémon GO ? Accédez-y depuis votre appareil mobile et sélectionnez « Se connecter avec Pokémon GO » pour vous connecter automatiquement.
N'oubliez pas que les achats éligibles effectués sur le magasin en ligne octroient le double de points de récompenses !
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