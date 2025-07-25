Pokémon GO : L'événement Douceur mielleuse aura lieu en août, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 juillet 2025 à 10h37
Retrouvez le programme de l'événement Douceur mielleuse à venir sur Pokémon GO en août 2025 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Douceur mielleuse aura lieu en août, les détails
Pour bien commencer le mois d'août 2025, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à l'événement Douceur mielleuse, qui se déroulera du dimanche 3 août à minuit au mercredi 6 août à 23 heures 59. À cette occasion, vous pourrez rencontrer Apitrini et Sucroquin, tout en participant à des études ponctuelles et en bénéficiant de divers bonus. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Douceur mielleuse ci-dessous.

Douceur mielleuse, les détails 

Pokémon à l'affiche

Les tâches d'Étude de terrain et d'Étude ponctuelle sur le thème de l'événement vous permettront de déclencher des rencontres avec les Pokémon vedette Apitrini et Sucroquin, et les chances de les croiser en version chromatique seront également augmentées.

douceur-miellleuse-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Les Modules Leurre activés au cours de l'événement dureront une heure.
  • Les Modules Leurre auront plus de chance d'attirer les Pokémon de l'événement.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer les versions chromatiques d'Apitrini et de Sucroquin.

Étude ponctuelle

Des Études ponctuelles seront également disponibles certains jours. Les Dresseurs se verront attribuer diverses missions, comme la capture de Pokémon ou le fait de faire tourner le PhotoDisque de PokéStops.

Du 3 août, à minuit, au 4 août, à 23 heures 59 
  • Rencontres avec le Pokémon vedette : Sucroquin
  • 3 000 Poussières d'Étoile
  • 25 Baies Nanana
Du 5 août, à minuit, au 6 août, à 23 heures 59 
  • Rencontres avec le Pokémon vedette : Apitrini*
  • 500 PX
  • 3 000 Poussières d'Étoile
  • 1 Module Leurre
Comme d'habitude, cette étude a une durée limitée. Les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant 23 heures 59 pour chacun d'entre elles.

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

  • Accomplissez des tâches d'Étude de terrain pour rencontrer les Pokémon de l'événement.

Magasin en ligne Pokémon GO

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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