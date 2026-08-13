Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial

À l'occasion des 10 ans de Pokémon GO, GAMEWAVE s'est entretenu avec l'équipe Scopely pour faire le bilan sur une décennie de succès et dévoiler des statistiques impressionnantes.

Pokémon GO célèbre son 10ème anniversaire durant l'été 2026, et à cette occasion, GAMEWAVE a eu le plaisir de discuter avec l'équipe Scopely, en charge du jeu mobile de Niantic. Durant cette interview, nous sommes revenus sur le succès du titre, son évolution, et quelques chiffres étonnants nous ont été transmis, témoignant de l'engouement planétaire pour la capture de Pokémon.

1 000 milliards de captures : les chiffres fous des 10 ans de Pokémon GO

Au cours d'une interview accordée à GAMEWAVE en août 2026, notre interlocuteur de l'équipe Scopely a communiqué des chiffres « vertigineux » relatifs au succès de Pokémon GO. Le jeu mobile a enregistré plus de 800 millions de joueurs depuis son lancement en 2016, et plus de 1 000 milliards de Pokémon ont été capturés. Autrement dit, vous avez attrapé plus de Pokémon qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée, qui en compte entre 100 et 400 milliards !

Deux statistiques me viennent immédiatement à l'esprit et me semblent incroyables : plus de 800 millions de personnes ont joué à Pokémon GO, et plus de 1 000 milliards de Pokémon ont été capturés. C'est tout simplement vertigineux !

Nous nous sommes aussi interrogés à propos du Pokémon le plus souvent récupéré, et il est difficile d'obtenir une réponse précise. Néanmoins, Pikachu incarnerait la réponse la plus probable, en raison de toutes ses variantes costumées, même si Roucool et Rattata sont a priori également dans les sommets de ce classement selon les statistiques de la communauté Niantic Spatial Index.

En réalité, je ne le sais pas ! Je dirais probablement Pikachu, compte tenu de sa présence fréquente lors des événements et de la popularité de toutes ses différentes variantes costumées.

Des États-Unis au Japon : une communauté mondiale hors normes

Pour aller plus loin, nous avons effectué quelques recherches complémentaires, afin que vous puissiez un peu mieux réaliser à quel point le succès de Pokémon GO est colossal.

Le premier marché au monde en termes de téléchargements cumulés, avec plus de 120 millions, est celui des États-Unis. En revanche, le pays affichant le panier moyen par joueur le plus élevé et la plus forte densité de PokéStops est le Japon (notamment à Tokyo), selon les données de l'App Store et du Google Play Store. Le Brésil, l'Inde et la France apparaissent souvent comme faisant partie des états disposant d'un grand nombre de joueurs actifs.

En 2023, il y a 3 ans, Pokémon GO comptabilisait plus de 140 milliards de kilomètres parcourus selon Niantic. Aujourd'hui, si l'évolution avait progressé de façon proportionnelle, nous estimons que les joueurs auraient marché près de 200 milliards de kilomètres, soit 1 336 allers-retours vers le Soleil. Le 11 août 2026, le joueur japonais "kyarorina" détient le record du nombre de Pokémon capturés sur son compte : 5 millions. Un autre Dresseur japonais, "RedHeart715", a réussi l'exploit en mars 2023 de collecter 12 396 Pokémon en 24 heures au cours d'une Journée Communauté.

Dix ans après sa sortie, Pokémon GO prouve qu'il est bien plus qu'une simple mode passagère : c'est un véritable phénomène culturel et social qui perdure. Entre les milliards de kilomètres arpentés aux quatre coins du globe et l'engagement sans faille de sa communauté, le jeu continue de rassembler des millions de Dresseurs au quotidien. Alors que le titre célèbre cette première décennie d'existence, une chose est sûre : la chasse aux Pokémon a encore de beaux jours devant elle. Et vous, combien de créatures avez-vous ajoutées à ce compteur astronomique ?