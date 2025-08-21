Pokémon GO : Méga-Léviator à l'honneur au cours d'une Journée de Raids en août 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 août 2025 à 10h32
Retrouvez le programme de la Journée de Raids Méga-Léviator à venir sur Pokémon GO en août 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Léviator à l'honneur au cours d'une Journée de Raids en août 2025
Le dimanche 31 août 2025 de 14 heures à 17 heures, Pokémon GO organise une Journée de Raids consacrée à Méga-Léviator. À cette occasion, vous pourrez combattre pour être en mesure de le capturer, tout en bénéficiant de plusieurs bonus et en vous offrant un peut-être un ticket. Afin d'en savoir plus sur ce que vous réserve cet événement, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Raids Méga-Léviator ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Léviator

Pokémon vedette

Méga-Léviator apparaîtra plus souvent dans les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

journee-raid-mega-leviator-pokemon-go

Attaque vedette

  • Un Léviator rencontré dans un Raid connaîtra l'Attaque Chargée Hydroqueue.

Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 31 août à 2 h CEST (samedi 30 août à 17 h PDT) au lundi 1er septembre 2025 à 5 h CEST (dimanche 31 août à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Léviator chromatique dans les Raids.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit à des bonus actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Léviator :
  • 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
  • * Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid pour les Dresseurs de niveau 31 et plus
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid**
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Notez que ce ticket ne sera disponible dans la boutique du jeu que jusqu'au dimanche 31 août 2025, à 17 heures. De plus, 
avec le bonus de l'événement Rivages ensoleillés, les titulaires d'un ticket pour la Journée de Raids Méga-Léviator recevront au total 3 fois plus de PX en remportant des Combats de Raid.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Léviator

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Léviator sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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