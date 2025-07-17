Pokémon GO : Terracool intégrera le jeu au cours de la Semaine Aventure, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juillet 2025 à 10h33
Découvrez le programme de la Semaine Aventure, l'événement organisé sur Pokémon GO du 29 juillet au 3 août 2025.
Pokémon GO : Terracool intégrera le jeu au cours de la Semaine Aventure, les détails
Du mardi 29 juillet à 10 heures au dimanche 3 août à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO auront l'opportunité de participer à un nouvel événement, la Semaine Aventure. À cette occasion, Terracool fera son entrée sur le jeu, et tous les Dresseurs pourront faire des rencontres sauvages particulières et participer à des études ponctuelles. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir ce que vous réserve la Semaine Aventure ci-dessous.

Programme de la Semaine Aventure de Pokémon GO (2025)

Nouveaux Pokémon

Terracool, le Pokémon Champiméduse, et son évolution, Terracruel, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. Il sera possible de faire évoluer Terracool en Terracruel en échange de 50 Bonbons Terracool.

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Bonus d'événement

  • Les PX de capture seront doublés.
  • Les Encens (sauf celui d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront deux heures.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment dans différentes régions. De plus, pour la première fois dans Pokémon GO, vous pourrez rencontrer un Taupikeau chromatique, si la chance est de votre côté. 
  • Villes
  • Snubbull
  • Miamiasme
  • Lewsor
  • Grillepattes
  • Psystigri (pour les plus chanceux)
Forêts et plaines
  • Rongourmand
  • Pâtachiot
  • Olivini
  • Têtampoule
  • Terracool (pour les plus chanceux)
Montagnes
  • Hippopotas
  • Rototaupe
  • Furaiglon
  • Scorplane (pour les plus chanceux)
Plages et étendues d'eau
  • Sepiatop
  • Vorastérie
  • Araqua
  • Bacabouh
  • Taupikeau

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous recevrez surtout des Poussières d'Étoile, des Super Bonbons ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, et vous accordera ls butins suivants :

Elle vous permettra d'obtenir les récompenses suivantes :
  • 1 Encens
  • 4 Super Bonbons
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant notamment :
  • 3 Œufs Chance
  • 4 Super Bonbons
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Terhal, Bacabouh et Pâtachiot
Les deux études devront être terminées et les récompenses réclamées au plus tard le dimanche 3 août à 20 heures, lorsque la Semaine Aventure prendra fin.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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