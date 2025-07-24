Pokémon GO : La Journée Étude Fossiles est programmée pour août, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 juillet 2025 à 11h52
Retrouvez le programme de la Journée Étude Fossiles à venir en août 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : La Journée Étude Fossiles est programmée pour août, les détails de l'événement
Le samedi 2 août 2025 de 14 heures à 17 heures, tous les joueurs de Pokémon GO pourront participer à une Journée Étude Fossiles. L'événement offrira surtout des rencontres avec Ptyranidur et Amagara, ainsi que la possibilité de terminer une nouvelle étude. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée Étude Fossiles ci-dessous.

Journée Étude Fossiles, les détails

Pokémon à l'affiche

En accomplissant les tâches d'Étude de terrain de l'événement, vous rencontrerez les Pokémon suivants, et les chances de les croiser en version chromatique seront également augmentées :
  • Ptyranidur
  • Amagara

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Amonita
  • Kabuto
  • Lilia
  • Anorith
  • Kranidos
  • Dinoclier
Pour les plus chanceux :
  • Carapagos
  • Arkéapti
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Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant davantage de rencontres avec les Pokémon à l'affiche, Ptyranidur et Amagara. Comme d'habitude, cette étude a une durée limitée, si bien que toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant le samedi 2 août 2025 à 17 heures. Il sera également possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Étude Fossiles

Une Boîte Hyper ticket Journée Étude Fossiles sera disponible au prix de 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprend un ticket d'événement ainsi que trois Rappels Max offerts !

Rendez-vous sur le magasin en ligne Pokémon GO pour en profiter. Qui sait quelles surprises vous y attendent.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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