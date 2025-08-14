Pokémon GO : Oyacata débarque sur le jeu en août avec l'événement Rivages ensoleillés, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 août 2025 à 11h13
Oyacata va faire son entrée sur Pokémon GO en août 2025 avec l'événement Rivages ensoleillés, dont nous vous présentons le programme dans cet article.
Pokémon GO : Oyacata débarque sur le jeu en août avec l'événement Rivages ensoleillés, les détails
Du lundi 25 août à 10 heures au dimanche 31 août 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO seront conviés à participer à l'événement Rivages ensoleillés qui marquera l'entrée de Oyacata sur le jeu. À cette occasion, deux études ponctuelles vous seront proposées, et vous pourrez vous mesurer à des adversaires spécifiques lors de raids, tout en multipliant les rencontres sauvages. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Rivages ensoleillés ci-dessous.

Rivages ensoleillés, les détails

Nouveau Pokémon

Oyacata, le Pokémon Grand Silure, apparaîtra pour la première fois sur Pokémon GO, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

event-rivages-ensoleilles-pokemon-go

Bonus d'événement

  • 2 fois plus de PX en remportant un Combat de Raid

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Psykokwak
  • Kokiyas
  • Marill
  • Caratroc
  • Goélise
  • Gruikui
  • Galvaran
  • Plumeline Style Flamenco (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
  • Plumeline Style Pom-Pom (Amériques)
  • Plumeline Style Hula (îles africaines, asiatiques, du Pacifique et des Caraïbes)
  • Plumeline Style Buyô (Asie-Pacifique)
  • Croquine
  • Bacabouh
  • Gourmelet
  • Noadkoko d'Alola (si vous êtes chanceux)

Raids

Raids de niveau un
  • Parecool portant une visière
  • Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
  • Nigirigon Forme Affalée (Amériques)
  • Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
Raids de niveau trois
  • Raichu d'Alola
  • Ossatueur d'Alola
  • Oyacata

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

  • En complétant des tâches d'étude de terrain, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant notamment les butins suivants :
  • 4 000 PX
  • 3 000 Poussières d'Étoile
  • Objet d'avatar Sac Baie Nanana
sac-baie-nanana

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, pour obtenir :
  • 3 000 Poussières d'Étoile
  • 2 Passes de combat premium
  • Des rencontres avec Parecool portant une visière et Oyacata

Étude ponctuelle gratuite

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible et vous offrira une fois complétée les butins suivants :
  • 10 000 PX
  • 7 000 Poussières d'Étoile
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement

Magasin en ligne Pokémon GO

La Boîte Hyper ticket Rivages ensoleillés sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO pendant l'événement ! Au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), elle comprendra un ticket d'événement et trois Rappels Max offerts.

Une Boîte Hyper ticket Baie chic sera également disponible au cours de l'événement. Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous obtiendrez un ticket d'événement et cinq Hyper Balls offertes !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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