Pokémon GO : Oyacata débarque sur le jeu en août avec l'événement Rivages ensoleillés, les détails

Oyacata va faire son entrée sur Pokémon GO en août 2025 avec l'événement Rivages ensoleillés, dont nous vous présentons le programme dans cet article.
Du lundi 25 août à 10 heures au dimanche 31 août 2025 à 20 heures
, les joueurs de Pokémon GO
seront conviés à participer à l'événement Rivages ensoleillés qui marquera l'entrée de Oyacata sur le jeu. À cette occasion, deux études ponctuelles vous seront proposées, et vous pourrez vous mesurer à des adversaires spécifiques lors de raids, tout en multipliant les rencontres sauvages. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Rivages ensoleillés
ci-dessous.
Rivages ensoleillés, les détails
Nouveau Pokémon
Oyacata,
le Pokémon Grand Silure, apparaîtra pour la première fois sur Pokémon GO, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.
Bonus d'événement
- 2 fois plus de PX en remportant un Combat de Raid
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Psykokwak
- Kokiyas
- Marill
- Caratroc
- Goélise
- Gruikui
- Galvaran
- Plumeline Style Flamenco (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- Plumeline Style Pom-Pom (Amériques)
- Plumeline Style Hula (îles africaines, asiatiques, du Pacifique et des Caraïbes)
- Plumeline Style Buyô (Asie-Pacifique)
- Croquine
- Bacabouh
- Gourmelet
- Noadkoko d'Alola (si vous êtes chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Parecool portant une visière
- Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- Nigirigon Forme Affalée (Amériques)
- Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
- Raichu d'Alola
- Ossatueur d'Alola
- Oyacata
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
- En complétant des tâches d'étude de terrain, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant notamment les butins suivants :
- 4 000 PX
- 3 000 Poussières d'Étoile
- Objet d'avatar Sac Baie Nanana
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, pour obtenir :
- 3 000 Poussières d'Étoile
- 2 Passes de combat premium
- Des rencontres avec Parecool portant une visière et Oyacata
Étude ponctuelle gratuite
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible et vous offrira une fois complétée les butins suivants :
- 10 000 PX
- 7 000 Poussières d'Étoile
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement
Magasin en ligne Pokémon GO
La Boîte Hyper ticket Rivages ensoleillés sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO pendant l'événement ! Au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), elle comprendra un ticket d'événement et trois Rappels Max offerts.
Une Boîte Hyper ticket Baie chic sera également disponible au cours de l'événement. Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous obtiendrez un ticket d'événement et cinq Hyper Balls offertes !
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