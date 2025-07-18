Pokémon GO : Papilusion Gigamax intégrera le jeu en août au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Découvrez le programme de la Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, organisée sur Pokémon GO en août 2025, dans cet article.
Le dimanche 3 août 2025 de 14 heures à 17 heures
, les joueurs de Pokémon GO
seront conviés à affronter pour la première fois sur le jeu Papilusion Gigamax. En effet, une Journée Combat Dynamax sera organisée à ce moment, et permettra à ce Pokémon de faire son entrée et d'agrandir la famille des Pokémon Gigamax. Une étude ponctuelle, un ticket d'événement et des bonus seront disponibles pendant l'événement, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax
ci-dessous.
Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax
Nouveau Pokémon Gigamax
Papilusion Gigamax
apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau six sur Pokémon GO
, et les plus chanceux parmi vous pourront même le croiser en version chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
- Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats G-Max.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- Vous obtiendrez 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie.
- Vous pourrez effectuer 2 Échanges spéciaux supplémentaires.
- Du 3 août, à 2 h CEST (le 2 août, à 17 h PDT), au 4 août, à 5 h CEST (le 3 août, à 20 h PDT), le limite de Passes de Raid à distance passera de 10 à 20.
Les bonus suivants seront, quant à eux, actifs le 3 août, de minuit à 17 heures :
- Vous obtiendrez 2 fois plus de Particules Max en explorant.
- La distance à parcourir pour recueillir des Particules Max sera divisée par 4.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle vous permettant de vous préparer pour cet événement sera disponible. Sa complétion vous accordera une rencontre avec un Pokémon Dynamax efficace contre Papilusion Gigamax. Vous obtiendrez aussi des Bonbons et des Particules Max afin de renforcer davantage votre équipe.Du 28 juillet, à 6 h, au 3 août, à 17 h (heure locale)
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, et recevoir notamment :
Vous profiterez également des bonus suivants :
- 2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax
- Augmentation de la limite de collecte de Particules Max à 5 600
Cette Étude ponctuelle sera disponible le dimanche 3 août 2025, de 14 heures à 17 heures.
Le planificateur de participations et les Combats G-Max
À compter du 1er août 2025, le planificateur de participations sera disponible pour les Combats G-Max, ce qui vous permettra de vous organiser plus facilement avec les autres joueurs pour participer ensemble à des raids ou à des affrontements G-Max, et ce quelle que soit leur localisation.
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