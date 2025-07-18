Pokémon GO : Papilusion Gigamax intégrera le jeu en août au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 juillet 2025 à 09h33
Découvrez le programme de la Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax, organisée sur Pokémon GO en août 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Papilusion Gigamax intégrera le jeu en août au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails
Le dimanche 3 août 2025 de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO seront conviés à affronter pour la première fois sur le jeu Papilusion Gigamax. En effet, une Journée Combat Dynamax sera organisée à ce moment, et permettra à ce Pokémon de faire son entrée et d'agrandir la famille des Pokémon Gigamax. Une étude ponctuelle, un ticket d'événement et des bonus seront disponibles pendant l'événement, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax ci-dessous.

Journée Combat Dynamax Papilusion Gigamax

Nouveau Pokémon Gigamax 

Papilusion Gigamax apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau six sur Pokémon GO, et les plus chanceux parmi vous pourront même le croiser en version chromatique.

event-papilusion-gigamax-pokemon-go

Bonus d'événement

  • La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
  • Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats G-Max.
  • Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
  • Vous obtiendrez 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie.
  • Vous pourrez effectuer 2 Échanges spéciaux supplémentaires.
  • Du 3 août, à 2 h CEST (le 2 août, à 17 h PDT), au 4 août, à 5 h CEST (le 3 août, à 20 h PDT), le limite de Passes de Raid à distance passera de 10 à 20.
Les bonus suivants seront, quant à eux, actifs le 3 août, de minuit à 17 heures :
  • Vous obtiendrez 2 fois plus de Particules Max en explorant.
  • La distance à parcourir pour recueillir des Particules Max sera divisée par 4.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle vous permettant de vous préparer pour cet événement sera disponible. Sa complétion vous accordera une rencontre avec un Pokémon Dynamax efficace contre Papilusion Gigamax. Vous obtiendrez aussi des Bonbons et des Particules Max afin de renforcer davantage votre équipe.

Du 28 juillet, à 6 h, au 3 août, à 17 h (heure locale)
  • Darumarond Dynamax*

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, et recevoir notamment :
  • 1 Maxi Champi
  • 25 000 PX
Vous profiterez également des bonus suivants :
  • 2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax
  • Augmentation de la limite de collecte de Particules Max à 5 600
Cette Étude ponctuelle sera disponible le dimanche 3 août 2025, de 14 heures à 17 heures.

Le planificateur de participations et les Combats G-Max

À compter du 1er août 2025, le planificateur de participations sera disponible pour les Combats G-Max, ce qui vous permettra de vous organiser plus facilement avec les autres joueurs pour participer ensemble à des raids ou à des affrontements G-Max, et ce quelle que soit leur localisation.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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