Pokémon GO voudrait vous faire « vivre réellement la vie d'un Dresseur Pokémon »

Dans une interview de Scopely accordée à GAMEWAVE en août 2026, la question des ambitions de Pokémon GO, d'un point de vue de l'immersion, a été posée. Vous vous sentirez peut-être un jour comme si vous étiez un véritable Dresseur.

Pokémon GO fête ses 10 ans durant l'été 2026, et à cette occasion, l'équipe Scopely, en charge de l'incontournable jeu mobile de Niantic, a accordé une interview à GAMEWAVE. Nous avons donc souhaité en savoir plus par rapport aux perspectives de développement technologique du titre, et de belles surprises vous attendent à coup sûr dans les années à venir.

« Estomper la frontière entre le monde réel et l'univers Pokémon », le rêve ultime de Scopely

Lors de sa sortie en 2016, Pokémon GO a aussitôt rencontré le succès, en invitant notamment les Dresseurs à se rassembler en des lieux spécifiques pour capturer des spécimens. Devenu un « phénomène culturel mondial », le jeu mobile avait su se distinguer en proposant un jeu à réalité augmentée étonnamment bien réussi, si l'on se réfère aux possibilités des smartphones de l'époque, bien moins performants qu'aujourd'hui.

Les progrès de la science ne cessent de s'accélérer, et 10 ans plus tard, nous nous demandons naturellement ce qu'il adviendra des jeux à venir. Concernant Pokémon GO, Scopely nous a fourni quelques éléments de réponse. Le but ultime du jeu serait de vous faire vous sentir comme un véritable Dresseur, en estompant du mieux possible la frontière qui sépare le monde réel de l'univers virtuel des Pokémon.

Pour moi, il s'agit de continuer à estomper la frontière entre le monde réel et l'univers Pokémon. Plus nous parviendrons à faire ressentir les Pokémon comme des créatures vivantes qui évoluent à nos côtés, plus nous nous rapprocherons du rêve de permettre aux joueurs de vivre réellement la vie d'un Dresseur Pokémon.

Certes, ce dessein n'est encore qu'un rêve pour le moment. Mais le sera-t-il longtemps ? Plus les années passent, plus les avancées technologiques étonnent, et cette tendance s'intensifie nettement avec l'essor de l'intelligence artificielle.

Améliorer encore l'exploration pour une immersion plus forte ?

Au cours de l'interview d'août 2026, notre interlocuteur de l'équipe Scopely a aussi mis en lumière l'aspect exploratif de Pokémon GO.

C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'adore découvrir le monde qui m'entoure et visiter de nouveaux endroits, et je pense que Pokémon GO enrichit véritablement cette expérience d'exploration.

Explorer le monde fait partie intégrante de l'ADN de la licence depuis ses débuts, et Pokémon GO a su porter cette ambition encore plus loin en ancrant le voyage dans notre propre quotidien. En encourageant les joueurs à parcourir leurs villes, découvrir des monuments locaux ou s'aventurer sur de nouveaux sentiers, le jeu transforme chaque promenade en une véritable expédition.

L'intégration de technologies d'IA plus poussées et la cartographie 3D haute précision pourraient à tout moment permettre d'adapter le comportement des Pokémon à leur environnement direct de manière inédite, par exemple en croisant la route d'un Pokémon aquatique interagissant réellement avec l'eau d'une fontaine, ou une espèce nocturne n'apparaissant qu'à l'ombre des édifices.

Alors que le titre souffle ses dix bougies, une chose est sûre : Niantic et Scopely ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La décennie prochaine pourrait bien concrétiser définitivement ce lien entre réalité et fiction, offrant aux fans une immersion toujours plus saisissante.