Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.

Pokémon GO a officialisé le déploiement progressif d'une toute nouvelle fonctionnalité intégrée directement à l'application en août 2026 : le Gadget d'Exploration. Conçue pour vous accompagner au quotidien, en vous permettant de capture des Pokémon ou de faire tourner des PhotoDisques sans que vous n'ayez rien à faire, cette mise à jour marque un tournant dans la gestion du gameplay passif. Toutefois, son arrivée suscite déjà de vifs échanges au sein de la communauté.

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO

Accessible dès le niveau 20, le Gadget d'Exploration est une option gratuite directement intégrée à Pokémon GO, se déployant de façon progressive depuis le mois d'août 2026. Son objectif est de prendre le relais en remplissant en partie votre rôle de Dresseur lorsque l'application fonctionne en arrière-plan. En pratique, il vous permet de faire tourner automatiquement les PhotoDisques des PokéStops à proximité, tout en tentant capturer les Pokémon sauvages, alors que votre téléphone n'aura pas bougé de votre poche.

Bien entendu, le Gadget d'exploration ne viendra pas utiliser vos Super et Hyper balls, seulement les Poké balls classiques. Après chaque session, un bilan vous sera partagé. Vous ne pourrez néanmoins pas abuser de cette fonctionnalité : une limite quotidienne de captures et de PhotoDisques est appliquée en fonction de votre niveau. Une fois le plafond atteint, l'outil se désactive jusqu'au lendemain.

À lire également Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial

Vous devrez en outre veiller à ce que votre inventaire comporte suffisamment de places pour accueillir les spécimens obtenus par le Gadget. Notez également qu'il ne pourra pas capturer des Pokémon imposants, ou ne figurant pas encore dans votre Pokédex.

Une fonctionnalité paradoxale ?

Sur Reddit, l'annonce a immédiatement déclenché de nombreuses réactions, rapidement résumées sous l'expression de « Gadget Paradox ». Le but de Pokémon GO est d'attraper des Pokémon, alors, à quoi bon continuer si le Gadget le fait à votre place ?

Posts from the pokemongo

community on Reddit

D'un côté, certains joueurs expriment une forme de scepticisme quant à la pertinence de cette automatisation. Selon eux, confier la capture et le lancer de Poké balls à un algorithme revient à retirer le cœur même de l'expérience de jeu. D'autres en revanche accueillent cette nouveauté avec enthousiasme. Leur argument principal est celui du travail ou des études : le trajet quotidien pourra enfin leur rapporter, sans avoir à utiliser directement son mobile.

À lire également Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Au-delà de l'accumulation de Poussière Étoile ou de points d'expérience, cette fonctionnalité permet aussi aux joueurs de profiter de leurs promenades, sans avoir le nez constamment collé à l'écran.

Le Gadget d'Exploration semble donc s'inscrire dans la continuité de l'évolution de Pokémon GO : réduire les contraintes répétitives du quotidien tout en laissant à chacun la liberté de reprendre la main quand il s'agit de vivre pleinement l'aventure.