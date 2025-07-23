Pokémon GO : Le légendaire Éthernatos vous attend pendant l'événement Sombres cieux en août, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Sombres cieux, à venir sur Pokémon GO en août 2025, et marquant l'entrée d'Éthernatos.
À l'approche de la Finale Max du Pokémon GO Fest 2025, les joueurs de Pokémon GO
auront l'opportunité d'affronter Éthernatos au cours de l'événement Sombres cieux, qui sera organisé du 18 au 24 août 2025. Durant les festivités, vous serez invité à participer à une multitude de combats Max, et pourrez bénéficier de bonus variés. Des récompenses vous attendent également à travers le Passe : GO, ainsi que par l'intermédiaire d'études ponctuelles. Pour en savoir plus, découvrez le programme de l'événement Sombres cieux introduisant Éthernatos
ci-dessous.
Éthernatos, le Pokémon légendaire, fait son entrée mondiale en août sur Pokémon GO
Éthernatos débarque en août 2025
Éthernatos
, le Pokémon Giga de type Poison et Dragon, apparaîtra pour la première fois dans Pokémon GO
à l'échelle mondiale dès le début de l'événement Sombres cieux
, qui introduit la Finale Max du Festival GO.
Notez qu'Éthernatos ne pourra être attrapé qu'une seule fois lors de cet événement, et qu'il sera indispensable de disposer d'un nombre important de Bonbons et de Bonbons L pour être boosté, en raison de sa puissance colossale. Pour vous aider, vous pourrez faire appel à Zacian Épée Suprême et Zamazenta Bouclier Suprême.
Nouveaux objets d'avatar
Les objets d'avatar suivants, inspirés par Éthernatos, seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
- Haut Éthernatos
- Pantalon Éthernatos
- Chaussures Éthernatos
- Casque Éthernatos
Passe GO : Finale Max
Du lundi 18 août, à 10 heures, au dimanche 24 août, à 21 heures, les Passe GO : Finale Max et Passe GO deluxe : Finale Max seront disponibles.
Les Dresseurs qui souhaitent accéder à de meilleures récompenses et progresser plus rapidement pourront utiliser le Passe GO deluxe : Finale Max, la version payante du Passe GO : Finale Max. En progressant, vous pourrez alors obtenir les récompenses des deux versions du Passe GO : Finale Max. De plus, le passage à la version deluxe peut être effectué à tout moment et vous permettra de récupérer toutes les récompenses des rangs qui n'étaient pas encore atteints.
- Tous les joueurs recevront automatiquement le Passe GO : Finale Max le lundi 18 août, à 10 heures, et auront jusqu'au dimanche 24 août à 21 heures pour collecter des Points GO afin de monter de rang et d'obtenir des récompenses supplémentaires.
- Du lundi 18 au vendredi 22 août, pendant l'événement Sombres cieux qui donnera accès au Passe GO : Finale Max, vous pourrez collecter des Points GO suivant une limite quotidienne. Entre le samedi 23 août, à minuit, et le dimanche 24 août, à 21 heures, il n'y aura plus de limite au nombre de Points GO que vous pourrez collecter !
Pokémon à l'affiche et récompenses
En montant les rangs dans le Passe GO : Finale Max
, vous obtiendrez notamment les butins suivants :
- Une rencontre avec Éthernatos
- Des rencontres aléatoires avec des Pokémon Dynamax
- Des Bonbons, y compris des Bonbons Éthernatos
- Particules Max
Ceux parmi vous qui s'offriront le Passe GO deluxe : Finale Max pourront également obtenir les récompenses suivantes :
- Plus de chances de rencontrer des Pokémon Dynamax chromatiques parmi ceux généralement présents dans les Combats D-Max de niveau un à quatre
- L'objet d'avatar Casque Éthernatos
- Des rencontres supplémentaires avec encore plus de Pokémon
- Des Bonbons et des Bonbons L supplémentaires, y compris des Bonbons Éthernatos et des Bonbons L Éthernatos
- Des Particules Max supplémentaires
Récompenses d'Échelon majeur
Échelon 1
Échelon 2
- Une augmentation de la puissance de Gladius Maximus et d'Aegis Maxima.
- Des Particules Max supplémentaires dans les Sources d'Énergie.
Échelon 3
- Une augmentation supplémentaire de la puissance de Gladius Maximus et d'Aegis Maxima.
- Plus de chances de rencontrer des Pokémon sauvages près des Sources d'Énergie.
- Une augmentation maximale de la puissance de Gladius Maximus et d'Aegis Maxima.
- Des récompenses supplémentaires avec les Pokémon Max présents aux Sources d'Énergie.
Sombres cieux, les détails de l'événement
Combats D-Max
Lundi 18 août
- Carapuce Dynamax
- Chenipan Dynamax
- Fantominus Dynamax
- Krabby Dynamax
- Caratroc Dynamax
- Ténéfix Dynamax
- Terhal Dynamax
- Latias Dynamax
- Latios Dynamax
- Miamiasme Dynamax
- Larméléon Dynamax
- Bibichut Dynamax
Notez qu'il n'y aura pas de Lundi Dynamax ce jour-là.Mardi 19 et du mercredi 20 août
Jeudi 21 et du vendredi 22 août
- Salamèche Dynamax
- Amonita Dynamax
- Kabuto Dynamax
- Artikodin Dynamax
- Électhor Dynamax
- Sulfura Dynamax
- Poichigeon Dynamax
- Rototaupe Dynamax
- Hexagel Dynamax
- Minisange Dynamax
- Salarsen (Forme Aigüe) Dynamax
- Salarsen (Forme Grave) Dynamax
- Flambino Dynamax
- Bulbizarre Dynamax
- Machoc Dynamax
- Leveinard Dynamax
- Raikou Dynamax
- Suicune Dynamax
- Entei Dynamax
- Wailmer Dynamax
- Darumarond Dynamax
- Quartermac Dynamax
- Ouistempo Dynamax
- Rongourmand Dynamax
- Moumouton Dynamax
- Hexadron Dynamax
Raids
Raids de niveau cinq du 18 au 20 août
Raids de niveau cinq du 21 août
Raids de niveau cinq du 22 août
Retour des valeureux Pokémon
Zacian Épée Suprême et Zamazenta Bouclier Suprême seront de retour dans les Raids de niveau cinq, à l'occasion d'Heures de Raids spéciales aux dates indiquées ci-dessous. L'Énergie Épée Suprême et l'Énergie Bouclier Suprême seront également disponibles durant ces Heures de Raids.
Jeudi 21 août, de 18 h à 19 h
Vendredi 22 août, de 18 h à 19 h
- Zamazenta Bouclier Suprême
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
- Rongourmand
- Moumouton
Bonus d'événement
- Davantage de Sources d'Énergie seront actives.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- La limite de collecte de Particules Max augmentera.
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 30, du lundi 18 au vendredi 22 août 2025.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle axée sur la victoire dans les Combats Dynamax sera disponible lors de l'événement Sombres cieux.
En guise de récompense, vous recevrez notamment des Bonbons Zacian et Zamazenta, ainsi que des rencontres avec :
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
Préparation
→ Code de l'Étude ponctuelle : GOFESTMAX
Afin de célébrer l'événement Festival Pokémon GO 2025 : Finale Max, utilisez le code « GOFESTMAX » sur le magasin en ligne Pokémon GO pour obtenir l'Étude ponctuelle libre axée sur les Combats Dynamax et votre Copain Pokémon. Ce code expirera le 3 août 2025, à 2 h CEST (minuit UTC).
Accomplissez ces tâches pour obtenir des récompenses ainsi que des rencontres avec le Pokémon Gigamax de votre choix parmi Gorythmic, Pyrobut et Lézargus. Le Pokémon rencontré sera doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison !
Gardez à l'esprit que l'Étude ponctuelle a une durée limitée. Vous devrez accomplir les tâches qui lui sont associées et récupérer vos récompenses avant le dimanche 24 août 2025.
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