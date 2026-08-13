Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

Pokémon GO célèbre ses 10 ans au cours de l'été 2026, et plusieurs événements ont été organisés pour fêter comme il se doit cet anniversaire. Vous avez déjà décroché plusieurs rencontres avec des Pokémon en juillet en août, en participant par exemple à l'anniversaire du Professeur Willow, ou aux activités Ultra Bonus. Pourtant, la plus belle des surprises n'est pas encore arrivée ; une étude ponctuelle à ne surtout pas rater est d'ores et déjà disponible.

Un Méga-Mewtwo Y parfait vous est accordé gratuitement pour fêter les 10 ans de Pokémon GO

Cela fait 10 ans que vous explorez le monde en quête de spécimens rares, et pour marquer le coup, Pokémon GO vous donne accès à une étude ponctuelle gratuite qu'il ne faudrait manquer pour rien au monde. Effectivement, vous avez jusqu'au 6 septembre à 23 heures 59 pour compléter les tâches de cette étude, et récupérer un Mewtwo dont les statistiques sont au maximum et doté d'un fond spécial.

Non, vous ne rêvez pas ; cela signifie bel et bien que vous obtiendrez ce Pokémon légendaire au sommet de sa puissance, directement propulsé au niveau 3. Aucune phase de progression ne sera nécessaire, et vous ferez en plus de belles économies de Méga-énergie.

Méga-Mewtwo Y est sans doute le meilleur attaquant du jeu, et l'avoir en votre possession devrait vous aider considérablement à sortir victorieux de nombreux raids et affrontements, tout en boostant le nombre de bonbons reçus en attrapant des Pokémon de type Psy. Cerise sur le gâteau, l'étude vous offrira, en plus d'un Méga-Mewtwo Y parfait, une Master Ball, à utiliser à bon escient.

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Pour ne pas perdre de temps et compléter aussi vite que possible cette étude, nous vous invitons à consulter les détails des missions et des récompenses par ici.