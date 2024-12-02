Fortnite : Tous les défis de la Saison 1 du Chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 11 février 2025 à 16h24
Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite pour ne rien louper et obtenir le plus d'XP possible.
Fortnite : Tous les défis de la Saison 1 du Chapitre 6
Les joueurs de Fortnite ont accueilli, le dimanche 1er décembre 2024, dans la journée, la première saison du Chapitre 6 du battle royale, ce qui est toujours un moment spécial, puisqu'une nouvelle carte est implantée, avec moult nouveautés. Cette fois, nous avons eu le droit à quelques mécaniques plus ou moins intéressantes, mais Epic Games n'a pas fait dans la démesure.

Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont les défis de Fortnite, liés au Passe de combat, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison 1 (vendu pour 1 000 V-bucks après l'augmentation), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont des tenues plus ou moins jolies, comprenant entre autres Godzilla.
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De ce fait, tous les mardis à partir de 15 heures, une nouvelle série de défis hebdomadaires sera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs de Fortnite.

Avec tous ces défis à réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupe tous les défis Fortnite de la saison 1 du Chapitre 6. Notez que nous répertorions uniquement les quêtes quotidiennes, les quêtes spéciales ou les défis plus difficiles.

Tous les défis Fortnite saison 1 Chapitre 6

Défis hebdomadaires

Autres défis

Fête Hivernale

  • Les défis arriveront lorsque la fête hivernale sera en ligne.
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête difficile, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire afin que nous puissions vous aider. Nous savons également déjà quand se terminera la saison 1 du chapitre 6.

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