Fortnite : Tous les défis de la Saison 1 du Chapitre 6

Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite pour ne rien louper et obtenir le plus d'XP possible.
Les joueurs de Fortnite
ont accueilli, le dimanche 1er
décembre 2024, dans la journée, la première saison du Chapitre 6
du battle royale, ce qui est toujours un moment spécial, puisqu'une nouvelle carte est implantée, avec moult nouveautés. Cette fois, nous avons eu le droit à quelques mécaniques plus ou moins intéressantes, mais Epic Games n'a pas fait dans la démesure.
Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont les défis de Fortnite, liés au Passe de combat
, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison 1
(vendu pour 1 000 V-bucks après l'augmentation), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont des tenues plus ou moins jolies, comprenant entre autres Godzilla.
De ce fait, tous les mardis à partir de 15 heures, une nouvelle série de défis hebdomadaires
sera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs de Fortnite
.
Avec tous ces défis
à réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupe tous les défis Fortnite de la saison 1 du Chapitre 6
. Notez que nous répertorions uniquement les quêtes quotidiennes, les quêtes spéciales ou les défis plus difficiles.
Tous les défis Fortnite saison 1 Chapitre 6
Défis hebdomadaires
Autres défis
Fête Hivernale
- Les défis arriveront lorsque la fête hivernale sera en ligne.
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête difficile, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire afin que nous puissions vous aider. Nous savons également déjà quand se terminera la saison 1 du chapitre 6
.
commentaire (0)