Fortnite S1 : Défis semaine 6, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette sixième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 6 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Attraper un esprit du vent et un esprit de l'eau en une seule partie Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Si vous ne savez pas comment fonctionnent les esprits dans Fortnite, vous retrouverez plus d'informations dans cet article.



Éliminer des joueurs avec un fusil d'assaut de niveau épique ou supérieur Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Obtenez un fusil d'assaut violet ou d'une rareté supérieure, et éliminez des joueurs.



Atterrir à des lieux-dits dans plusieurs parties Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Dans ce défi, vous devrez simplement atterrir directement dans des lieux-dits dans plusieurs parties.



Acheter des objets ou des services à des personnages ou dans des distributeurs automatiques Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Dépensez vos lingots d'or dans des distributeurs ou en parlant avec des PNJ.



Infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d'un véhicule Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Encore un défi facile. Et si vous jouez seul, allez sur le siège passager pour infliger des dégâts à d'autres joueurs tout en étant dans un véhicule.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.