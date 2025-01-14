Fortnite S1 : Défis semaine 6, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 16h44
Pour cette sixième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 6, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 6 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 6, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 6 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Attraper un esprit du vent et un esprit de l'eau en une seule partie

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Éliminer des joueurs avec un fusil d'assaut de niveau épique ou supérieur

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Obtenez un fusil d'assaut violet ou d'une rareté supérieure, et éliminez des joueurs.
xp

Atterrir à des lieux-dits dans plusieurs parties

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Dans ce défi, vous devrez simplement atterrir directement dans des lieux-dits dans plusieurs parties. 
xp

Acheter des objets ou des services à des personnages ou dans des distributeurs automatiques

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Dépensez vos lingots d'or dans des distributeurs ou en parlant avec des PNJ.
xp

Infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d'un véhicule

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Encore un défi facile. Et si vous jouez seul, allez sur le siège passager pour infliger des dégâts à d'autres joueurs tout en étant dans un véhicule.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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