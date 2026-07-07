La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.

L'univers de Fortnite est réputé pour sa communauté d'informateurs particulièrement actifs. Pendant des années, la quasi-totalité des nouveautés prévues par Epic Games s'est retrouvée sur les réseaux sociaux bien avant les annonces officielles, ce qui gâchait effectivement l'effet de surprise voulu par les développeurs. Face à ce phénomène, le studio américain a décidé de sévir en ciblant directement la source de certaines fuites majeures au sein même de ses équipes.

Un producteur derrière le compte AdiraFN

L'affaire a éclaté plus tôt cette année lorsqu'Epic Games a publiquement accusé Hayden Cohen (sur Twitter/X), un ancien producteur associé travaillant sur Fortnite, d'être à l'origine de multiples divulgations. Selon les documents juridiques, cet ex-employé opérait sous le pseudonyme AdiraFN, un compte bien connu des joueurs pour la fiabilité de ses informations. Ce profil anonyme avait notamment révélé en avance des collaborations très attendues avec des franchises majeures comme South Park, Minecraft et Overwatch.

L'univers de South Park a débarqué dans Fortnite il y a quelques mois.

La direction du studio n'a pas tardé à réagir pour protéger ses intérêts et ceux de ses partenaires. Dans une déclaration officielle publiée sur les réseaux sociaux au moment du dépôt de plainte, l'entreprise expliquait sa démarche.

Aujourd'hui, nous avons intenté une action en justice contre un ancien contractuel qui a divulgué à plusieurs reprises des propriétés intellectuelles confidentielles de partenaires et des secrets commerciaux qu'il a reçus alors qu'il travaillait avec Epic. Nous n'autorisons absolument pas cela et continuerons à prendre des mesures lorsque des membres de l'équipe partagent des informations confidentielles. Cela nuit à nos partenaires et rend plus difficile l'intégration de licences fantastiques dans nos jeux.

Un accord juridique sans compensation financière apparente

Aujourd'hui, le litige a trouvé sa conclusion. Selon les informations rapportées par Game File, les deux parties ont accepté un jugement qui interdit formellement à Hayden Cohen de posséder, d'accéder, d'utiliser ou de divulguer la moindre information confidentielle ou secret commercial appartenant à l'éditeur. Natalie Munoz, porte-parole d'Epic Games, a confirmé cette résolution en précisant que le tribunal a été sollicité pour approuver cette injonction stricte.

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Fait intéressant, cet accord à l'amiable ne semble inclure aucune compensation financière versée à l'entreprise. Interrogée sur ce point précis, la porte-parole a refusé de formuler le moindre commentaire, laissant planer le doute sur d'éventuelles sanctions pécuniaires cachées.

La quête de notoriété au détriment de la carrière

Les motivations exactes qui poussent un professionnel de l'industrie à trahir la confiance de son employeur restent souvent floues. Toutefois, ces personnes agissent principalement pour accroître leur popularité en ligne et faire gonfler son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Un choix risqué qui démontre à quel point la course à l'influence peut amener certains individus à prendre des décisions irrationnelles, quitte à briser leur carrière et à s'exposer à de lourdes poursuites judiciaires et de potentielles sanctions. Dans tous les cas, Epic Games n'abandonnera pas son combat, même s'il va être difficile de rendre silencieux tous les dataminers qui ont réussi à se faire un nom depuis la sortie de Fortnite, en 2017.