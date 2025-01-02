Fortnite S1 : Défis semaine 4, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette quatrième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 4 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Toucher un adversaire avec la lame typhon en étant sur une moto Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Obtenez l'arme au sol ou dans un coffre, trouvez une moto et infligez des dégâts à un joueur en étant sur le véhicule.



Parcourir de la distance dans les airs en étant à bord d'un véhicule Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Récupérez un véhicule et tentez de prendre des tremplins ou de sauter depuis une colline.



Infligez des dégâts à des adversaires moins de 30 s après avoir planté Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Encore un défi assez facile qui vous demandera d'infliger rapidement des dégâts après avoir planté.



Infliger des dégâts à des adversaires dans l'Arène du Shogun Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Nous vous expliquons comment infliger des dégâts à des adversaires à l'Arène du Shogun dans ce guide.



Recharger son arme moins de 30 s après avoir infligé des dégâts à un adversaires Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Lors des combats, rechargez très vite après avoir touché un adversaire.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.