Fortnite S1 : Défis semaine 2, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 décembre 2024 à 16h40
Pour cette deuxième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 2, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 2 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 2, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 2 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Détruire des rochers avec une arme de mêlée

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de taper les rochers avec votre outil de collecte pour détruire des rochers avec une arme de mêlée.
xp

Obtenir des munitions en étant accompagné d'un spécialiste recruté

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Allez recruter un PNJ, puis fouiller des boîtes de munitions pour valider ce défi.
xp

Parcourir de la distance en nageant

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Vous n'aurez qu'à nager, ce qui est assez facile à faire, un défi cadeau. 
xp

Éliminer des adversaires avec un tir dans la tête avant la fermeture du premier cercle de tempête

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il faudra simplement réussir des tirs dans la tête, pour éliminer des joueurs, dès le début de la partie.
xp

Éliminer un adversaire avec la lame typhon dans plusieurs parties

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Récupérez cet objet au sol ou dans un coffre et éliminez des joueurs avec dans plusieurs parties.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Lowmarsupial7066 (invité) Le 18/12/2024 à 17:37

C est vrai que je ne savais pas qu il y avait des defis aussi 'bete'.