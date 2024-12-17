Fortnite S1 : Défis semaine 2, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette deuxième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 2 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Détruire des rochers avec une arme de mêlée Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit de taper les rochers avec votre outil de collecte pour détruire des rochers avec une arme de mêlée.



Obtenir des munitions en étant accompagné d'un spécialiste recruté Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Allez recruter un PNJ, puis fouiller des boîtes de munitions pour valider ce défi.



Parcourir de la distance en nageant Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous n'aurez qu'à nager, ce qui est assez facile à faire, un défi cadeau.



Éliminer des adversaires avec un tir dans la tête avant la fermeture du premier cercle de tempête Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il faudra simplement réussir des tirs dans la tête, pour éliminer des joueurs, dès le début de la partie.



Éliminer un adversaire avec la lame typhon dans plusieurs parties Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Récupérez cet objet au sol ou dans un coffre et éliminez des joueurs avec dans plusieurs parties.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.