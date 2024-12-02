Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 6 ?

La date de fin de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite ?

Disponible depuis ce dimanche 1décembre 2024 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance et surtout d'un événement qui aura marqué les joueurs, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de ce nouveau chapitre, comprenant évidemment une nouvelle carte pour cette saison 1. De nouvelles mécaniques demanderont aussi un temps d'adaptation aux joueurs.Bien entendu, les amateurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks, soit 50 de plus avec la dernière augmentation lancée par Epic Games. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui n'est pas étonnant, puisque Epic Games propose souvent les nouvelles saisons un vendredi ces derniers mois, sauf pour le début d'un chapitre. Nous ne devrions donc pas avoir d'événement majeur pour cette transition, mais les choses peuvent toujours changer.La durée de cettesera donc un peu plus courte que la première du chapitre 5 par exemple, avec une durée de moins de trois mois. Cela nous laissera au total 82 jours pour cette première saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. En plus d'un événement de fin d'année, nous devrions profiter d'autres collaborations d'ici à la fin du mois de février, notamment l'arrivée de Godzilla. Mais pour le moment, rien d'autre n'a été précisé.Durant ces 82 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter deactuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 2.