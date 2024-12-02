Fortnite S1 : Défis semaine 0, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette semaine d'introduction de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 0 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Percer le bouclier des adversaires à Nightshift Forest, à Magic Mosses ou à la Ferme florissante Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit d'infliger des dégâts à des joueurs adverses en étant dans ces lieux-dits.



Éliminer un adversaire avec un pistolet à silencieux Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Récupérer cette arme, au sol ou dans un coffre, et éliminer un adversaire.



Obtenir des bénédictions Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous pouvez notamment les obtenir en fouillant des coffres, ou en échangeant des esprits à des idoles. Nous vous en disons plus sur les esprits et idoles dans Fortnite.



Fouiller plusieurs types de contenants Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Fouillez des boîtes de munitions, des coffres, des glacières ou tout autre objet contenant des items.



Obtenir les armes de joueurs éliminés Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Éliminez des joueurs et allez récolter leurs armes pour valider ce défi.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.