Fortnite S1 : Défis semaine 0, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2024 à 15h30
Pour cette semaine d'introduction de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 0, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 0 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 0, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 0 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Percer le bouclier des adversaires à Nightshift Forest, à Magic Mosses ou à la Ferme florissante

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit d'infliger des dégâts à des joueurs adverses en étant dans ces lieux-dits.
xp

Éliminer un adversaire avec un pistolet à silencieux

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Récupérer cette arme, au sol ou dans un coffre, et éliminer un adversaire.
xp

Obtenir des bénédictions

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Fouiller plusieurs types de contenants

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Fouillez des boîtes de munitions, des coffres, des glacières ou tout autre objet contenant des items.
xp

Obtenir les armes de joueurs éliminés

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Éliminez des joueurs et allez récolter leurs armes pour valider ce défi.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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