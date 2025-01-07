Fortnite S1 : Défis semaine 5, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2025 à 16h50
Pour cette cinquième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 5, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 5, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 5 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Obtenir du bouclier avec un aspergeur du brave ou un aspergeur du brave épicé

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Obtenez ces objets au sol ou dans un coffre, et utilisez-le pour obtenir du bouclier.
xp

Fouiller des coffres à Magic Mosses

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Rendez-vous dans ce lieu et fouillez trois coffres.
xp

Parcourir de la distance dans des véhicules

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Encore un défi assez facile qui vous demandera d'entrer dans un véhicule et de parcourir de la distance. 
xp

Obtenir des objets sur des démons éliminés

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Éliminez des démons et récupérez leurs armes.
xp

Infliger des dégâts à des adversaires en regardant dans le viseur

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Lors des combats, regardez dans le viseur de votre arme et tirez pour infliger des dégâts. Il faudra évidemment une arme équipée d'un viseur.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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