Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

Epic Games ne semble pas prêt de ralentir la cadence des collaborations prestigieuses pour son Battle Royale. Alors que les joueurs peuvent maintenant profiter d'anciens skins présents dans le Passe de combat via la boutique, une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde, une nouvelle fuite vient de mettre en lumière un partenariat estival massif avec l'univers de DC Comics. Cette découverte prouve une fois de plus que les super-héros restent une valeur sûre pour dynamiser les fins de saison de Fortnite.

Une fuite estivale qui fait des vagues

C'est par le biais du très renseigné NotPaloIntel et du célèbre informateur HYPEX qu'une image promotionnelle inédite a fait surface. Selon les premières informations, cette fuite proviendrait directement d'une erreur de publication sur le Nintendo eShop. Le visuel dévoile quatre figures emblématiques de l'univers de Gotham City : Batman, Catwoman, Harley Quinn et Poison Ivy. Et nous devrions tous les découvrir avec une tenue estivale.

DC x FORTNITE SUMMER SKINS — COMING JULY 16



Batman, Poison Ivy, Cat Woman, Harley Quinn, Batman Sprite, Batman Sidekick & Batmobile - VIA @NotPaloIntel pic.twitter.com/2OtkjJkzKl — HYPEX (@HYPEX) June 29, 2026

Mais les surprises ne s'arrêtent pas aux simples tenues. L'image laisse également entrevoir l'arrivée d'un Batdog particulièrement attachant, qui devrait logiquement intégrer le jeu en tant que nouveau compagnon. Les amateurs de belles mécaniques seront ravis d'apprendre qu'une Batmobile inédite est aussi au programme, offrant une nouvelle façon d'explorer la carte de Fortnite.

Des cosmétiques qui intriguent la communauté

Les données extraites révèlent également la présence de nouveaux Esprits à l'effigie du Chevalier Noir, le présentant torse nu, ce qui confirme l'orientation estivale de son futur skin. Ces éléments cosmétiques se déclinent d'ailleurs en plusieurs variantes, dont des versions Gummy, Galaxy et Holofoil.

Si le calendrier habituel d'Epic Games est respecté, cette vague de contenu DC Comics pourrait débarquer dès la prochaine mise à jour majeure prévue pour la mi-juillet. Cela viendrait couronner un Chapitre 7 Saison 3 déjà riche en événements, marqué notamment par l'intégration d'Olivia Rodrigo et le crossover inattendu avec la franchise Neopets.

Rappelons que les rumeurs suggèrent aussi le retour de Spider-Man et de l'un de ses objets cultes.