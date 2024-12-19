Fortnite : Où trouver la tortue géante ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 16h20
Une tortue géante a été repérée dans les parages est un défi de la saison 1 de Fortnite chapitre 6. Retrouvez nos astuces pour le valider.
Fortnite : Où trouver la tortue géante ?
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite ne déroge pas aux fameuses quêtes, qui sortent toutes les semaines et demandent aux joueurs d'effectuer quelques actions sur le champ de bataille, dans le but de récolter de l'XP. Cette expérience sert à gagner des niveaux, pour obtenir des étoiles qui débloquent des récompenses du Passe de combat, dans lequel nous retrouvons moult cosmétiques, mais aussi des V-bucks. Même si ces quêtes sont plus faciles qu'auparavant, certaines restent compliquées pour les joueurs, notamment celle qui demande de une tortue géante a été repérée dans les parages.

Où trouver la tortue géante dans Fortnite ?

Ce défi n'est pas très compliqué, et avec un peu de chance et un œil bien aiguisé, il est possible de le valider en quelques minutes, et même de valider les trois petites quêtes qui se suivent, dans le but de récolter de l'XP, un niveau et d'autres belles récompenses.

La première étape pour trouver la tortue géante dans Fortnite est de faire preuve d'attention dès l'arrivée dans le bus de combat. Il faudra essayer de la réparer avant de sauter, puisqu'elle se voit de très loin. Il faut tenter de repérer une forme verte arrondie. Lorsque c'est fait, dirigez-vous vers elle.

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Si vous n'arrivez pas à trouver cette tortue géante dans les airs (cherchez près d'un point d'eau), vous pouvez consulter la carte ci-dessous, qui regroupe tous les emplacements de la tortue géante dans Fortnite. Mais celle-ci n'apparaît qu'à un seul emplacement par partie. Utilisez un véhicule pour voyager rapidement d'un point à un autre.

carte-tortue-geante-fortnite
Quoi qu'il en soit, vous allez devoir monter sur la tortue géante pour valider ce défi.

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Toutefois, tout n'est pas terminé, puisqu'un deuxième défi vous demandera de débarrasser la grande tortue des ronces de magie noire sur elle. Détruisez-en cinq pour aller à la dernière étape, qui vous demandera d'ouvrir un coffre légendaire.
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Nous vous conseillons évidemment de valider ce défi, puisque vous obtiendrez un niveau et de l'XP. En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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