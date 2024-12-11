Fortnite S1 : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 13h05
Pour cette première vraie semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 1 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 1, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 1 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Obtenir un masque d'Oni du néant dans plusieurs parties

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de battre les mini-boss présents sur la carte et de récupérer le masque qu'ils font tomber.
xp

Donner des armes à un esprit de la terre

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Éliminer des joueurs avec des tirs dans la tête

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de viser la tête des joueurs, tout simplement. 
xp

Obtenir des armes de niveau épique ou supérieur

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Fouillez des coffres pour tenter de mettre la main sur ces armes.
xp

Toucher des adversaires avec une arme de mêlée

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Pour valider cette quête, il faudra utiliser sa pioche pour toucher des adversaires.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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