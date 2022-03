Fortnite AIM codes maps : Les meilleures cartes (Mars 2022)

Codes des cartes AIM dans Fortnite

Piece Control + Aim → 1611-0113-8283 Fonctionne comme un entraînement, dans lequel vous allez pouvoir choisir le mode et faire le plus gros score possible.

Skaavok Aim Training → 8022-6842-4965 Carte la plus populaire pour entraîner sa visée. Très souvent mise à jour, elle permet de prendre en main chaque arme, pour connaître à la perfection le recul et la cadence de tir.

Edit + Aim Parkour Season 1 Chapter 3 → 4691-7411-6945 Carte idéale pour également apprendre à mieux construire, en situation de combat, notamment.

Elite Squad - Aim Shooter → 0631-4923-5407 Une sélection de mini-jeu pour améliorer son AIM, seul ou avec un ami.

SNGMATH AIM TRAINING → 2766-8535-4911 Map vous proposant différents stands de tir pour maîtriser toutes les armes de Fortnite.



Qu'est-ce qu'une carte AIM Fortnite ?

Si vous êtes à la recherche d', nous allons tenter de vous aider, en vous proposant une liste non exhaustive des. Le choix est assez large, ce qui peut demander un certain temps avant de trouver la meilleure expérience. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.Depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire années, la communauté a mis sur pied de nombreuses, ayant toutes des spécificités. C'est pourquoi nous vous en proposons un certain nombre, pour que vous ayez le choix, selon ce que vous recherchez exactement. Notez que certaines cartes sont un peu plus complète que le simple entraînement d'AIM.Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection originale de ce qui est disponible. L'article sera mis à jour, de temps à autre, pour rajouter les cartes qui sortent du lot.Pour jouer à l'une de ces, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus.Comme vous le savez,ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pour le mode AIM.Si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez qu'il s'agit de cartes mises en place pour entraîner les joueurs, qu'ils soient débutants ou non. Dans ces cartes, vous allez pouvoir entraîner votre visée (AIM), par le biais de plusieurs défis, très souvent des courses, vous demandant d'éliminer un maximum de cible en peu de temps. Ces cartes sont devenues très populaires au fil du temps. Il existe d'ailleurs de nombreuses déclinaisons dans, comme vous pouvez le voir dans notre liste présente ci-dessus.