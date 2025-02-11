Fortnite S1 : Défis semaine 10, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette dixième et dernière semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 10 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Accomplir un braquage de train ou capturer une tour météo Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous réussirez ce défi en vous braquant le train ou en capturant une tour météo, tout simplement.



Infliger des dégâts à des adversaires en étant accompagné d'un spécialiste recruté Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il va falloir recruter un spécialiste et infliger des dégâts à des adversaires.



Parcourir la distance en accélérant sans quitter la route Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Grimper dans un véhicule, et parcourez de la distance en accélérant tout en restant sur la route.



Infliger des dégâts à des adversaires avec des armes typiques ou atypiques Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Défi très facile puisqu'il faudra simplement trouver des armes de bas niveau, comme les vertes, et les utiliser pour combattre des adversaires.



Obtenir des munitions sur des adversaires éliminés Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Encore un défi qui va se valider en jouant. Récupérez simplement les munitions sur les joueurs que vous avez éliminé.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.