Examiner les traces de pas de Godzilla, défi Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 12h10
Examiner les traces de pas de Godzilla est l'un des défis spéciaux mettant en avant le kaijū. Nous vous expliquions comment valider le défi dans Fortnite.
Examiner les traces de pas de Godzilla, défi Fortnite
Comme vous le savez si vous êtes un joueur assidu de Fortnite
, les développeurs aiment proposer diverses séries de quêtes aux joueurs, pour que ces derniers aient toujours des activités à faire sur le battle royale. Alors que la saison 1 du chapitre 6 bat son plein, Epic Games a lancé l'événement avec Godzilla, qui était attendu. Des quêtes sont évidemment disponibles, et si elles sont assez faciles, d'autres en revanche peuvent être plus complexes.

C'est notamment le cas du défi qui demande d'examiner les traces de pas de Godzilla dans Fortnite.

Comment examiner les traces de pas de Godzilla ?

Le défi peut paraître très compliqué, notamment si vous ne savez pas où chercher. Si vous n'avez pas fait attention à l'aide qui est donnée en cliquant sur le défi en jeu, nous vous aider.

Il va falloir prendre la direction de l'ouest de l'île, et vous verrez très vite d'étranges traces. D'ailleurs, celles-ci sont visibles depuis les airs, si vous sautez du bus de combat à proximité. Vous ne pouvez pas les louper.

examiner-traces-godzilla1
Voici l'emplacement exact des traces de pas de Godzilla à examiner dans Fortnite.

carte-examiner-traces-godzilla-fortnite
Pour valider le défi, vous n'avez rien d'autre à faire que de passer dans la zone. Lorsque c'est fait, et que la notification du défi validé est bien apparue, ne partez pas pour autant. Vous allez pouvoir placer les balises de détection du kaijū. 

examiner-traces-godzilla2
Il s'agit du dernier défi de la quête, qui vous demande de vous rendre au temple un peu plus au nord de la zone, sur la petite colline. Un premier emplacement s'y trouve. Il faudra ensuite voyager à un autre emplacement, sur l'île au sud de la carte, pour en trouver un deuxième. Il en existe sinon trois autres.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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