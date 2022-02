Codes des cartes Prop Hunt dans Fortnite

Roller Disco Prop Hunt → 3948-7015-9316 Carte proposant une ambiance des années 80, où une partie des objets fait référence à cette époque.

Prop Hunt: Modern Mall → 1679-1165-5282 L'une des cartes les plus populaires, trouvant sa place dans un centre commercial, dans laquelle les tueurs ont d'ailleurs quelques capacités spéciales.

Holiday Toy Store → 2515-8674-0434 Variante de la carte ci-dessus, bien que n'ayant aucun lien, où nous nous retrouvons dans une zone consacrée à Noël.

Giant Prop Hunt House → 9377-5049-7526 Carte classique, mais très populaire auprès de la communauté.

Props Hunts → 7285-6880-6234 Carte basé sur le thème de la saison en cours de Fortnite.

Mme Risette vs Anomalies → 9574-9777-0800 Thème original, opposant des virus aux antivirus.

Prop Hunt Villa → 9410-5718-7690 Carte proposant un large terrain de jeu, dans une immense villa, où les possibilités de transformation sont assez nombreuses.

Prop Hunt: Jurassic Investigation → 6990-8501-4767 Carte proposant un thème sur les dinosaure, et très appréciée des joueurs.



Qu'est-ce qu'une carte Pop Hunt Fortnite ?

Si vous êtes à la recherche d', nous allons tenter de vous aider, en vous proposant une liste non exhaustive des. Le choix est assez large, ce qui peut demander un certain temps avant de trouver la meilleure expérience. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.Depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire années, la communauté a mis sur pied de nombreuses, ayant toutes des spécificités. C'est pourquoi nous vous en proposons un certain nombre, pour que vous ayez le choix, selon ce que vous recherchez exactement.Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection originale de ce qui est disponible. L'article sera mis à jour, de temps à autre, pour rajouter les cartes qui sortent du lot.Pour jouer à l'une de ces, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus.Comme vous le savez, Fortnite ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pour le mode Prop Hunt.Si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez qu'il s'agit d'un style de jeu démocratisé, notamment, dans Gary's Mod il y a de nombreuses années, dans lequel un tueur doit pourchasser et éliminer plusieurs survivants, lesquels ont la capacité de se transformer en objets, rendant alors la chasse bien plus difficile. Très populaire, il existe de nombreuses déclinaisons dans, comme vous pouvez le voir dans notre liste présente ci-dessus.D'ailleurs, si vous souhaitez une expérience plus immergeant que dans Fortnite, sachez que nous avons récemment pu découvrir Propnight , un jeu disponible sur Steam, mêlant Prop Hunt et Dead by Daylight.