Fortnite S1 : Défis semaine 7, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 17h08
Pour cette septième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 7, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 7 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 7, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 7 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Obtenir un masque d'Oni dans plusieurs parties

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de ramasser l'un des masques d'Oni dans plusieurs parties sur Fortnite.
xp

Éliminer des joueurs avec un fusil à pompe

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Défi assez facile qui vous demandera de vous munir d'un fusil à pompe et d'éliminer d'autres joueurs.
xp

Regagner des PV ou obtenir du bouclier en étant accompagné d'un spécialiste

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Dans ce défi, vous devrez recruter un PNJ spécialiste, et vous soigner en sa compagnie. 
xp

Tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Nous vous expliquons comment tirer dans les tête de joueurs depuis la distance cumulée.
xp

Allumer des feux de camp

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit d'allumer deux feux de camp pour valider ce défi.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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