Fortnite S1 : Défis semaine 8, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 janvier 2025 à 15h34
Pour cette huitième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 8, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 8 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 8, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 8 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Toucher un adversaire avec la lame typhon sans subir de dégâts

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de ramasser cette arme et toucher trois adversaires, avant qu'ils ne vous infligent des dégâts.
xp

Regagner des PV ou obtenir du bouclier en utilisant des esprits de l'eau

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Tirer dans la tête des joueurs situés en dessous de vous

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ici il vous est demandé de tirer dans la tête des joueurs qui sont placés en dessous de vous. 
xp

Fouiller des contenants à Canyon Crossing

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Rendez-vous dans ce lieu-dit et fouiller des coffres ou des boîtes de munitions.
xp

Parcourir de la distance moins de 15 s après avoir subi les dégâts d'un adversaire

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de courir après avoir été touché par un adversaire.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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