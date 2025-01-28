Fortnite S1 : Défis semaine 8, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette huitième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 8 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Toucher un adversaire avec la lame typhon sans subir de dégâts Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit de ramasser cette arme et toucher trois adversaires, avant qu'ils ne vous infligent des dégâts.



Regagner des PV ou obtenir du bouclier en utilisant des esprits de l'eau Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Défi assez facile qui vous demandera de gagner du bouclier grâce aux esprits de l'eau. Tout savoir sur les esprits dans Fortnite.



Tirer dans la tête des joueurs situés en dessous de vous Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Ici il vous est demandé de tirer dans la tête des joueurs qui sont placés en dessous de vous.



Fouiller des contenants à Canyon Crossing Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Rendez-vous dans ce lieu-dit et fouiller des coffres ou des boîtes de munitions.



Parcourir de la distance moins de 15 s après avoir subi les dégâts d'un adversaire Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit de courir après avoir été touché par un adversaire.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.