Fortnite S1 : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette troisième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 3 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Obtenir un esprit et recevoir une bénédiction en une seule partie Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Nous vous expliquons tout sur les esprits et bénédictions dans ce guide.



Éliminer des adversaires avec le masque d'Oni de feu Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Récupérez ce masque et éliminez des joueurs avec lui.



Parcourir de la distance à Nightshift Forest Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Allez dans ce lieu et parcourez de la distance.



Toucher les démons en étant dans un véhicule Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Les démons sont des PNJ qui se baladent sur la carte. Touchez-les avec un véhicule.



Obtenir du bouclier moins de 15 secondes après avoir subi les dégâts d'un adversaire Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Soignez-vous avec du shield dès qu'un adversaire vous a touché.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.