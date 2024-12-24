Fortnite S1 : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 décembre 2024 à 15h31
Pour cette troisième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S1 : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce dimanche 1er décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 3 de Fortnite saison 1 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 3, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 3 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

xp

Obtenir un esprit et recevoir une bénédiction en une seule partie

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Éliminer des adversaires avec le masque d'Oni de feu

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Récupérez ce masque et éliminez des joueurs avec lui.
xp

Parcourir de la distance à Nightshift Forest

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Allez dans ce lieu et parcourez de la distance. 
xp

Toucher les démons en étant dans un véhicule

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Les démons sont des PNJ qui se baladent sur la carte. Touchez-les avec un véhicule.
xp

Obtenir du bouclier moins de 15 secondes après avoir subi les dégâts d'un adversaire

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Soignez-vous avec du shield dès qu'un adversaire vous a touché.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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