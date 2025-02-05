Fortnite S1 : Défis semaine 9, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette neuvième semaine de la Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 9 saison 1 chapitre 6 de Fortnite

Infliger des dégâts aux guerriers démoniaques ou au Shogun X Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous réussirez ce défi en vous baladant sur la carte en cours de partie, et en trouvant les guerriers démoniaques.



Détruire des objets à Twinkle Terrace Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Rendez-vous dans ce lieu-dit et détruisez 25 objets.



Dépenser des lingots d'or Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Ici il vous est demandé de dépenser les lingots que vous avez. Il faudra en dépenser 600.



Atteindre le top 10 Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Défi très facile qui se validera en jouant. Terminez dans les 10 derniers joueurs.



Visiter des lieux notables dans plusieurs parties Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Encore un défi qui va se valider en jouant. Voyagez sur la carte et vous visiterez naturellement plusieurs lieux notables dans des parties différentes.



La saison 1 du chapitre 6 dea donné son coup d'envoi ce dimanche 1décembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle carte, des fonctionnalités inédites et de nombreux autres ajouts plus ou moins pertinents. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat.