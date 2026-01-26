TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez notre tier liste des meilleures compositions du set 4.5 de TFT (mode Revival), disponible du 23 janvier au 15 avril 2026.
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)
En janvier 2026, les joueurs de TFT peuvent redécouvrir l'ensemble 4.5 « Festival des bêtes » à travers le mode Revival. Les classes, synergies et champions de cet ensemble font ainsi leur retour sur l'auto battler de Riot Games, et vous pouvez de nouveau composer avec eux en empruntant les optimisations et objets de Lore & Legends. Pour vous aider à mieux vous rafraîchir la mémoire et prétendre à la victoire, nous vous avons préparé une tier list des meilleures compositions du set 4.5 de TFT.

Tier list des meilleures compositions de TFT du set 4.5 Festival des bêtes (mode Revival)

Tier S

Sage/Adepte avec Yone et Talon

  • Yone
  • Talon
  • Swain
  • Irelia
  • Shen
  • Lee Sin
  • Morgana
  • Pyke
  • Janna
  • Zilean
compo-yone-taric
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon.

Être divin avec Kayle et Lee Sin

  • Kayle
  • Irelia
  • Wukong
  • Lee Sin
  • Shen
  • Jax
  • Yone
  • Kindred
  • Xayah
compo-divine-kayle
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin.

Neeko reroll avec Mystique/Fable

  • Neeko
  • Nautilus
  • Shen
  • Cho'Gath
  • Sejuani
  • Yuumi
  • Janna
  • Zilean
  • Sett
compo-neeko-reroll
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable.

Sage/Assassin avec Talon

  • Talon
  • Shen
  • Morgana
  • Irelia
  • Katarina
  • Janna
  • Diana
  • Pyke
  • Yone
compo-talon-assassin
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Sage/Assassin avec Talon.

Katarina reroll avec Warlord

  • Katarina
  • Garen
  • Tryndamere
  • Vi
  • Jarvan IV
  • Zed
  • Ornn
  • Pyke
  • Nidalee
compo-katarina-reroll-warlord (1)
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Katarina reroll avec Warlord.

Tier A

Veigar reroll avec Elderwood

  • Veigar
  • Nunu
  • Annie
  • Rakan
  • Maokai
  • Ornn
  • Lulu
  • Xayah
compo-veigar-reroll
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Veigar reroll avec Elderwood.

Kalista reroll avec Cultist

  • Kalista
  • Zilean
  • Aatrox
  • Vladimir
  • Ornn
  • Elise
  • Sivir
  • Pyke
  • Twisted Fate
compo-kalista-reroll
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Kalista reroll avec Cultist.

Duelliste avec Yasuo et Yone

  • Yasuo
  • Yone
  • Shen
  • Lee Sin
  • Jax
  • Fiora
  • Tryndamere
  • Irelia
  • Kalista
compo-yasuo-yone (1)
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Duelliste avec Yasuo et Yone.

Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer

  • Samira
  • Tryndamere
  • Aatrox
  • Sejuani
  • Yone
  • Shen
  • Zilean
  • Sivir
  • Pyke
compo-samira-tryndamere
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer.

Olaf/Samira avec Slayer

  • Olaf
  • Samira
  • Ornn
  • Sejuani
  • Aatrox
  • Braum
  • Zilean
  • Pyke
  • Tristana
compo-olaf-samira
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Olaf/Samira avec Slayer.

Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir

  • Teemo
  • Sivir
  • Shen
  • Yuumi
  • Diana
  • Kindred
  • Tristana
  • Nidalee (ou Samira)
compo-teemo-sivir
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

commentaire (0)