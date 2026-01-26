TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

Retrouvez notre tier liste des meilleures compositions du set 4.5 de TFT (mode Revival), disponible du 23 janvier au 15 avril 2026.
En janvier 2026, les joueurs de TFT
peuvent redécouvrir l'ensemble 4.5 « Festival des bêtes » à travers le mode Revival. Les classes, synergies et champions de cet ensemble font ainsi leur retour sur l'auto battler de Riot Games, et vous pouvez de nouveau composer avec eux en empruntant les optimisations et objets de Lore & Legends. Pour vous aider à mieux vous rafraîchir la mémoire et prétendre à la victoire, nous vous avons préparé une tier list des meilleures compositions du set 4.5 de TFT
.
Tier list des meilleures compositions de TFT du set 4.5 Festival des bêtes (mode Revival)
Tier S
Sage/Adepte avec Yone et Talon
- Yone
- Talon
- Swain
- Irelia
- Shen
- Lee Sin
- Morgana
- Pyke
- Janna
- Zilean
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon
.
Être divin avec Kayle et Lee Sin
- Kayle
- Irelia
- Wukong
- Lee Sin
- Shen
- Jax
- Yone
- Kindred
- Xayah
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin
.
Neeko reroll avec Mystique/Fable
- Neeko
- Nautilus
- Shen
- Cho'Gath
- Sejuani
- Yuumi
- Janna
- Zilean
- Sett
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable
.
Sage/Assassin avec Talon
- Talon
- Shen
- Morgana
- Irelia
- Katarina
- Janna
- Diana
- Pyke
- Yone
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Sage/Assassin avec Talon
.
Katarina reroll avec Warlord
- Katarina
- Garen
- Tryndamere
- Vi
- Jarvan IV
- Zed
- Ornn
- Pyke
- Nidalee
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Katarina reroll avec Warlord
.
Tier A
Veigar reroll avec Elderwood
- Veigar
- Nunu
- Annie
- Rakan
- Maokai
- Ornn
- Lulu
- Xayah
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Veigar reroll avec Elderwood
.
Kalista reroll avec Cultist
- Kalista
- Zilean
- Aatrox
- Vladimir
- Ornn
- Elise
- Sivir
- Pyke
- Twisted Fate
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Kalista reroll avec Cultist
.
Duelliste avec Yasuo et Yone
- Yasuo
- Yone
- Shen
- Lee Sin
- Jax
- Fiora
- Tryndamere
- Irelia
- Kalista
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Duelliste avec Yasuo et Yone
.
Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer
- Samira
- Tryndamere
- Aatrox
- Sejuani
- Yone
- Shen
- Zilean
- Sivir
- Pyke
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer
.
Olaf/Samira avec Slayer
- Olaf
- Samira
- Ornn
- Sejuani
- Aatrox
- Braum
- Zilean
- Pyke
- Tristana
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Olaf/Samira avec Slayer
.
Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir
- Teemo
- Sivir
- Shen
- Yuumi
- Diana
- Kindred
- Tristana
- Nidalee (ou Samira)
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir
.
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