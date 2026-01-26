TFT : Comment jouer la composition Katarina reroll avec Warlord ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Katarina reroll avec Warlord sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Katarina reroll avec Warlord (Maître de guerre).
Comment jouer la composition Katarina reroll avec Warlord sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Katarina reroll avec Warlord
du set 4.5 de TFT
nécessite de reroll plusieurs unités de palier 1, 2 et 3, et repose principalement sur les dégâts de Katarina et Tryndamere. Sa mise en place est relativement aisée, à condition de ne pas être contesté.
Pour jouer la composition Katarina reroll avec Warlord
, il est préférable de démarrer avec des Maîtres de guerre, en l'occurrence Vi et Garen, accompagnés de Nidalee et Teemo. Au niveau 6, remplacez ce dernier par Katarina, et ajoutez Pyke et Jarvan IV. Votre objectif sera alors de slow roll Katarina, Pyke, Garen, et si possible Vi et Jarvan IV 3 étoiles, en trouvant une Katarina Élue.
Une fois vos unités en poche, avancez vers le niveau 8 pour inclure Tryndamere, votre carry secondaire, ainsi que Zed. Il ne vous restera alors qu'à passer niveau 9 pour récupérer Ornn, qui saura d'ailleurs faire office de tank principal si vous n'avez pas réussi à obtenir Garen 3 étoiles.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Katarina
Tryndamere
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
Garen
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Mercure
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cape solaire
- Étincelle ionique
Quels augments privilégier avec la composition Katarina reroll avec Warlord ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Katarina reroll avec Warlord
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à reroll, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Justice critique
- Lotus précieux
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Avènement des deux
- Esprit d'équipe
- Augment Maître de guerre
- Gants porte-bonheur
- Besace héroïque
- Jour de relance
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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