TFT : Comment jouer la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir (Sharpshooter).
Comment jouer la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir
du set 4.5 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, puisqu'elle repose surtout sur des unités des paliers 1, 2 et 3. Néanmoins, être contesté n'est jamais une bonne chose, alors prenez garde à ce que font vos adversaires, et tenez compte du fait que cette équipe aura un peu de mal à se distinguer dans une méta d'Assassins.
Pour jouer la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir
, mieux vaut commencer avec Teemo, Nidalee, Diana et Braum, avant d'ajouter Sivir et Nautilus au niveau 6. À ce moment, votre mission sera de slow roll Teemo et Sivir 3 étoiles, puis d'avancer vers le niveau 8 pour ajouter Kindred et Yuumi. Braum laissera sa place à Shen, qui deviendra votre tank principal. Notez que Nidalee peut être remplacée par Samira, et qu'il est aussi possible de reroll Kindred et Yuumi si vos finances le permettent : dans ce cas, vous passerez un certain temps au niveau 7.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Teemo
Sivir
- Morellonomicon ou Buff rouge
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Bâton de l'archange
Shen
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Mercure
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Armure de Warmog
- Cape solaire (si pas de Morellonomicon sur Teemo)
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
Quels augments privilégier avec la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Tireur d'élite reroll avec Teemo et Sivir
du set 4.5 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place à plusieurs niveaux (équipement, accès aux niveaux supérieurs, puissance accrue). Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Jour de relance
- Cleptomanie
- Objets de Pandore
- Reliques de la lumière
- Lotus précieux
- Toujours plus vite
- Besace héroïque
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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