TFT : Comment jouer la composition Veigar reroll avec Elderwood ? (4.5 Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Elderwood sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Veigar reroll avec Elderwood ? (4.5 Revival)
Le set 4.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Veigar reroll avec Elderwood (Sylvestre).

Comment jouer la composition Veigar reroll avec Elderwood sur le set 4.5 de TFT ?

La composition Veigar reroll avec Elderwood du set 4.5 de TFT nécessite de reroll plusieurs unités de palier 2 et 3, et suit la verticale Sylvestre avec 3 Mages. Sa mise en place est relativement aisée, à condition de ne pas être contesté.

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Pour jouer la composition Veigar reroll avec Elderwood, il est préférable de démarrer avec des unités Sylvestre, en l'occurrence Lulu, Maokai, Rakan et Annie. Vous ajouterez Nunu et Veigar au niveau 6, en trouvant si possible ce dernier Élu. Il vous faudra alors slow roll Lulu, Annie, Rakan, Nunu et Veigar 3 étoiles au niveau 7, puis avancez vers les niveaux supérieurs une fois que vous les aurez. Il ne vous restera qu'à poser Xayah et Ornn pour parfaire votre composition.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Veigar
  • Gantelet précieux
  • Lance de Shojin
  • Coiffe de Rabadon
  • Dent de Nashor
  • Pistolame Hextech
  • Bâton de l'archange
Nunu
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Armure roncière
  • Cœur intrépide
  • Couronne de la reine

Quels augments privilégier avec la composition Veigar reroll avec Elderwood ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Veigar reroll avec Elderwood du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à reroll, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Lotus précieux
  • Buffet de composants
  • Objets de Pandore
  • Ticket prismatique
  • Esprit d'équipe
  • Exilés
  • Besace héroïque
  • Jour de relance
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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