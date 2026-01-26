TFT : Comment jouer la composition Duelliste avec Yasuo et Yone ? (4.5 Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Duelliste avec Yasuo et Yone sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Duelliste avec Yasuo et Yone ? (4.5 Revival)
Le set 4.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Duelliste avec Yasuo et Yone.

Comment jouer la composition Duelliste avec Yasuo et Yone sur le set 4.5 de TFT ?

La composition Duelliste avec Yasuo et Yone du set 4.5 de TFT suit la verticale Duelliste, et repose sur les dégâts des frères, Yasuo et Yone. Or, sa mise en place peut se révéler délicate car il est nécessaire de reroll Yasuo puis d'avancer rapidement vers les niveaux supérieurs.

compo-yasuo-yone (1)
Pour jouer la composition Duelliste avec Yasuo et Yone, vous devriez commencer avec Yasuo et Fiora, accompagnés de Nasus et Wukong. Vous avez tout intérêt à trouver un Yasuo Élu Duelliste, surtout si vous disposez d'un emblème de la synergie : il sera alors possible de le poser plus tard sur Yone et bénéficier de 8 Duellistes. Une fois que vous aurez obtenu Yasuo 3 étoiles, et si possible, Fiora, avancez, et ajoutez Jax et Kalista au niveau 6.

Le chemin à suivre est alors tout tracé : il ne vous restera qu'à inclure Irelia, Tryndamere, Shen, Yone, et enfin, Lee Sin. Les légendaires se trouveront plus aisément au niveau 9, alors ne vous attardez pas trop longtemps au 8 : seul Shen, votre tank principal, sera à améliorer à ce moment.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Yasuo
  • Détermination du titan
  • Soif-de-Sang
  • Lame d'infini
  • Gage de Sterak
  • Tueur de géants
  • Dernier souffle
Yone
  • Blason de Duelliste
  • Main de la justice
  • Gantelet précieux
  • Mercure
  • Tueur de géants
  • Manteau de la nuit
Shen
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quels augments privilégier avec la composition Duelliste avec Yasuo et Yone ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Duelliste avec Yasuo et Yone du set 4.5 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place, ou qui boosteront la puissance de vos unités. Celles accordant un emblème sont aussi à privilégier. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Augment accordant un emblème Duelliste
  • Justice critique
  • Banc de Pandore
  • Objets de Pandore
  • Lotus précieux
  • Besace héroïque
  • Esprit d'équipe
  • Dés magiques / Dés légèrement magiques
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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