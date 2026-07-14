TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.7 de TFT a été déployée le mercredi 15 juillet 2026, et marque le retour de Lore & Legends, l'ensemble 16, par l'intermédiaire du Trésor de Crocc. En plus de cela, pour clôturer Space Gods, Riot Games n'apporte que des buffs à quelques champions et synergies. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.7 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.7 de TFT

Lore & Legends de Crocc

À partir de ce patch, le set 16 fera son retour avec Lore & Legends de Crocc ! Il s'agit du mode Trésor de Crocc sur un set qui a donné vie à tout (enfin, presque tout) Runeterra grâce aux champions à déverrouiller. Alors profitez du bon vieux temps avec ce mode temporaire !

Le Trésor de Crocc de Lore & Legends sera disponible peu après le déploiement du patch.

Retrouvez les champions du set 16 avec les butins typiques du Trésor de Crocc

Modifications de la configuration minimale pour mobile

Dans le cadre du développement continu de Teamfight Tactics, nous mettons occasionnellement à jour la configuration système minimale requise pour continuer à jouer. À partir du 22 juillet, nous mettrons fin au support des appareils mobiles de 2/3 Go. Les joueurs utilisant ces appareils devront changer de version pour pouvoir continuer à jouer à TFT sur mobile.

Changements majeurs

Majeurs, comme ce patch rempli de buffs !

Types

Section Anima (6) est un type économique progressif palpitant qui transforme votre progression en un apport régulier de puissance économique. Mais ce n'est plus très intéressant si vous mourez avant de pouvoir stabiliser votre plateau. Nous ramenons le type à un palier (5), ce qui signifie que vous pouvez désormais l'activer sans emblème, mais surtout, que vous pouvez y accéder plus tôt avec un emblème. Cela représente un énorme buff pour ce type, donc nous allons également réduire la puissance de ses récompenses.

Réplicateur (2) a rencontré beaucoup de succès au niveau pro, mais saviez-vous qu'il existe un Réplicateur (4) ? Ce palier de type est assez difficile à intégrer dans une composition vu qu'il compte 4 unités, alors nous lui accordons un buff conséquent pour l'aider à apparaître plus souvent sur vos plateaux.

À l'instar du type Réplicateur, Rebelle n'a jamais été une classe dans laquelle il valait la peine d'investir en profondeur. Peut-être est-ce dû à la nature solitaire des unités, mais il est plus probable que s'investir pleinement dans ce type signifie passer à côté des unités tank/utilitaires essentielles.

Enfin, nous avons un nerf pour Brise-temps (4), qui est désormais plus facile à atteindre maintenant que Shen modifie les lignes temporelles et que vous pouvez l'obtenir en type d'origine. Nous en reparlerons plus en détail, mais si vous souhaitez voyager dans le temps, il vous suffit de faire défiler plus rapidement jusqu'à la section Unités : palier 5.

- Section Anima - Paliers du type : 3/6 ⇒ 3/5

- Section Anima - Récompenses max du palier :

2 champions à 5 PO + 5 PO ⇒ 2 champions à 5 PO + 1 PO

Emblème de Voyageur + 3 PO ⇒ Emblème de Voyageur

Emblème de Challenger + 5 PO ⇒ Emblème de Challenger + 1 PO

2 Duplicateurs de champion mineur + 5 PO ⇒ 2 Duplicateurs de champion mineur

Composant aléatoire + 5 PO ⇒ Composant aléatoire + 2 PO

Et :

Réplicateur - Efficacité : 22/45% ⇒ 22/50%

Rebelle - AD/AP : 12/25/40/55% ⇒ 12/25/45/60%

Unités : Palier 1

Ezreal va obtenir des drones plus rapidement, ce qui devrait permettre de concrétiser sa stratégie de relance. Avec l'arrivée d'un nouveau Brise-temps dans l'effectif, nous nous attendons à voir un plafond plus élevé pour son plateau.

Talon est excellent en début de partie, mais il perd en efficacité plus rapidement et davantage que nos autres unités à 1 PO. Nous augmentons ses dégâts à 3 et 4 étoiles afin de l'aligner sur nos unités au coût le plus bas (1 PO), mais cela ne signifie pas que nous accordons moins de valeur à ces dernières.

Ezreal - Éliminations par drone : 8 ⇒ 7

Talon - Dégâts physiques de la compétence : 400/600/1000/1700 ⇒ 400/600/1100/1850

Unités : Palier 2

Bien que nous ayons vu Zoé dans quelques compositions de la méta, la meilleure joueuse de ping-pong céleste de TFT n'a jamais eu la chance d'être un carry suprême. C'est l'heure de lui offrir un buff !

Zoé - Dégâts secondaires magiques de la compétence : 34/51/77 ⇒ 36/54/88

Unités : Palier 3

Urgot a connu une période de domination de relance au début de Space Gods, mais ce broyeur inarrêtable semble plutôt arrêtable depuis sa baisse de régime. Un buff de dégâts d'attaque convenable devrait permettre le retour de ses builds de carry axés sur le Glaive.

Diana - Bouclier : 275/325/475 ⇒ 275/325/515, dégâts magiques de la compétence : 60/90/145 ⇒ 60/90/160

Urgot - Dégâts passifs après transformation : 225% ⇒ 250%

Unités : Palier 4

Maître Yi est notre unité à 4 PO la moins performante, c'est pourquoi nous lui accordons un buff de mana qui devrait lui permettre d'entrer en état psi (qui le fait attaquer et se déplacer plus rapidement) plus tôt et avec moins de temps mort.

Maître Yi - Mana : 30/70 ⇒ 20/60

Unités : Palier 5

Avec le patch 17.7, nous allons plus loin pour que nos unités légendaires aient vraiment l'impression d'être légendaires. En commençant par Graves, toutes ses améliorations vont désormais coûter 1 PO. Cela devrait réduire son impact économique et vous permettre de l'améliorer comme vous le souhaitez.

Nous mettons également à jour Shen avec un nouveau look et un nouveau type, Brise-temps. Il y a longtemps (lors des premières itérations du set), Shen était un Brise-temps, mais nous l'avons rendu plus flexible et semblable à une Menace polyvalente lors de la sortie afin de permettre plus de compositions qui l'incluaient. Avec le retour de son type d'origine, il ne devrait pas perdre en souplesse : il conserve la même puissance et la même utilité que lors du dernier patch, mais il devrait atteindre un nouveau plafond en tant que carry Brise-temps. Ce type lui offrira beaucoup de vitesse d'attaque, ce qu'il apprécie particulièrement, vous permettant ainsi d'opter pour des objets axés sur les dégâts ou la survie. Cela devrait créer un nouveau plafond de puissance pour les Brise-temps.

En parlant de nouveaux types, une autre unité à 5 PO en reçoit également un, mais ne vous emballez pas trop, parce que ce n'est pas son genre. Vex reçoit un nouveau look pour rejoindre le type Visionnaire. Cela va constituer un buff considérable pour elle, d'autant plus que de nombreuses compositions avec Vex utilisent déjà Nunu en première ligne. Pour accompagner ce gros buff, nous avons prévu un nerf compensatoire afin d'éviter que Vex ne surpasse son ombre.

Enfin, nous rendons à Zed sa puissance d'antan. Bien que les statistiques semblent diminuer, elles concernent les pénalités en pourcentage des PV, ce qui signifie que les clones de Zed seront légèrement plus résistants qu'auparavant.

Les coûts d'amélioration de Graves sont tous réduits à 1

Shen - Nouveau type : Brise-temps

Apparence de Shen mise à jour

Vex - Nouveau type : Visionnaire

Apparence de Vex mise à jour

Vex - Dégâts de la compétence active : 140/210 ⇒ 130/195

Zed - Pénalité de PV : 33/45% ⇒ 33/40%

Optimisations

Bien que Vex et Brise-temps subissent des nerfs, ils bénéficient principalement de buffs ou d'ajustements grâce aux nouveaux ajouts à leurs kits et styles de jeu. Le seul véritable nerf de ce patch concerne Réunion d'anniversaire, une optimisation qui continue de surpasser les autres malgré notre nerf lors du patch précédent.

Hormis cela, nous avons un patch rempli de buffs pour nos optimisations les plus amusantes et typiques du set. Alors, poursuivez ce rêve de Primordien suprême ou d'un Nasus gavé d'effets cumulés !

Bonk ! (Nasus) - Vitesse d'attaque de base : 0,75 ⇒ 0,8

Réunion d'anniversaire - PO : 3 ⇒ 1

Swarm - Résistances du Primordien suprême : 60 ⇒ 75, mana : 30/90 ⇒ 30/70, dégâts d'attaque/puissance des dégâts passifs de l'épée : 50 ⇒ 75

Combo stellaire - Dégâts du deuxième coup : 110/165/275/470 ⇒ 125/185/315/525, dégâts du 3e coup : 200/300/475/800 ⇒ 210/315/520/885, dégâts de la Frappe nova : 120/180/270/405 ⇒ 135/200/300/515

À toute meepesse - Mana : 10/55 ⇒ 10/50

Corrections de bugs