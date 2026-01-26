TFT : Comment jouer la composition Kalista reroll avec Cultist ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Kalista reroll avec Cultist sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Kalista reroll avec Cultist (Fanatique).
Comment jouer la composition Kalista reroll avec Cultist sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Kalista reroll avec Cultist
du set 4.5 de TFT
nécessite de reroll une unité de palier 3, et de se diriger ensuite vers les niveaux supérieurs pour jouer la verticale Fanatique. Sa mise en place peut donc se révéler assez délicate sans une bonne gestion de votre économie, mais aussi si vous êtes contesté.
Pour jouer la composition Kalista reroll avec Cultist
, mieux vaut commencer avec des Fanatiques, à savoir Twisted Fate, Pyke et Elise, accompagnés de Rakan. Ajoutez Vladimir et Kalista au niveau 6, en prenant soin de récupérer une Kalista Élue Fanatique (à moins d'avoir reçu un emblème de la synergie). Vous devrez alors slow roll Kalista 3 étoiles au niveau 7, puis ne pas tarder à avancer pour obtenir Aatrox, Ornn, et surtout, Zilean, votre carry secondaire. Il sera quelque peu difficile de combiner le reroll d'un champion de palier 3 à un push vers les niveaux supérieurs, mais vous devrez impérativement y parvenir pour prétendre à la victoire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Kalista
Zilean
- Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Fléau vengeur
Aatrox
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Dent de Nashor
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
Quels augments privilégier avec la composition Kalista reroll avec Cultist ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Kalista reroll avec Cultist
du set 4.5 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place à plusieurs niveaux (équipement, accès aux niveaux supérieurs, puissance accrue). Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Ascension sociale
- Jour de relance
- Appel du chaos
- Augment accordant un emblème Cultist
- Cleptomanie
- Deux de moins
- Objets de Pandore
- Reliques de la lumière
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
.
commentaire (0)