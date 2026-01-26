TFT : Comment jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin.
Comment jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Être divin avec Kayle et Lee Sin
du set 4.5 de TFT
requiert d'accéder le plus rapidement possible au niveau 8, ce qui ne peut se faire sans une optimisation d'économie. De plus, elle exige de disposer de l'équipement idéal pour Kayle, qui deviendra votre Élue (avec un +1 au trait Être divin, à moins d'avoir reçu un emblème).
Pour jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin
, vous devriez commencer autour de cette synergie pour éviter une transition trop difficile, par exemple avec Wukong et Nasus, accompagnés de Teemo et Nidalee. Ces derniers laisseront leur place à Kalista dès que possible, car elle saura porter les objets qui seront accordés plus tard à Kayle. Utilisez en même temps Jax, puis avancez vers le niveau 8.
Vous devrez alors :
- Trouver Kayle Élue
- Acheter Xayah, Shen, Irelia (si ce n'est déjà fait) et Kindred
- Retirer l'équipement de Kalista et l'accorder à Kayle
- Remplacer Kalista par Lee Sin si vous êtes chanceux
Une fois ces tâches accomplies, rendez-vous au niveau 9 pour trouver/améliorer Yone et Lee Sin.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Kayle
Irelia
- Lame enragée de Guinsoo
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Pistolame Hextech
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
Lee Sin
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Lithoplastron de gargouille
- Buff bleu
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Fléau vengeur
Quels augments privilégier avec la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Cycle épique
- Lotus précieux
- Tenir le front
- Butin varié
- Buffet de composants
- Optimisations axées sur la synergie ou offrant un emblème
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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