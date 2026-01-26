TFT : Comment jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin ? (4.5 Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin ? (4.5 Revival)
Le set 4.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin.

Comment jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin sur le set 4.5 de TFT ?

La composition Être divin avec Kayle et Lee Sin du set 4.5 de TFT requiert d'accéder le plus rapidement possible au niveau 8, ce qui ne peut se faire sans une optimisation d'économie. De plus, elle exige de disposer de l'équipement idéal pour Kayle, qui deviendra votre Élue (avec un +1 au trait Être divin, à moins d'avoir reçu un emblème).

compo-divine-kayle
Pour jouer la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin, vous devriez commencer autour de cette synergie pour éviter une transition trop difficile, par exemple avec Wukong et Nasus, accompagnés de Teemo et Nidalee. Ces derniers laisseront leur place à Kalista dès que possible, car elle saura porter les objets qui seront accordés plus tard à Kayle. Utilisez en même temps Jax, puis avancez vers le niveau 8.

Vous devrez alors :
  • Trouver Kayle Élue
  • Acheter Xayah, Shen, Irelia (si ce n'est déjà fait) et Kindred
  • Retirer l'équipement de Kalista et l'accorder à Kayle
  • Remplacer Kalista par Lee Sin si vous êtes chanceux
Une fois ces tâches accomplies, rendez-vous au niveau 9 pour trouver/améliorer Yone et Lee Sin.

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TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Kayle
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Manteau de la nuit 
  • Mercure
  • Pistolame Hextech
  • Tueur de géants
  • Fléau vengeur
Irelia
  • Étincelle ionique
  • Armure de Warmog
  • Cape solaire
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Lithoplastron de gargouille
Lee Sin
  • Buff bleu
  • Soif-de-Sang
  • Manteau de la nuit
  • Lame d'infini
  • Gage de Sterak
  • Fléau vengeur

Quels augments privilégier avec la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Être divin avec Kayle et Lee Sin du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Cycle épique
  • Lotus précieux
  • Tenir le front
  • Butin varié
  • Buffet de composants
  • Optimisations axées sur la synergie ou offrant un emblème
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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