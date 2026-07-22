TFT : Le Trésor de Choncc, comment fonctionne ce mode de jeu ?
le 22 juillet 2026 à 17h26
Lorsqu'un set de TFT touche à sa fin, Riot Games a pour habitude de déployer un mode amusant et temporaire, appelé le Trésor de Choncc. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous expliquons ici en quoi il consiste.
Comment fonctionne le mode Trésor de Choncc sur TFT ?
Sur TFT, le Trésor de Choncc est un mode qui fonctionne comme une partie normale, à quelques exceptions près. En effet, le maître du jeu est le fameux Choncc, et il est réputé pour se montrer très généreux avec les participants.
Pour commencer la partie, vous recevez un personnage épique ou légendaire aléatoire. Notez que sur le Trésor de Choncc du set 16, vous pouvez également obtenir un personnage déverrouillable. Ensuite, Choncc se présente à vous après chaque carrousel pour vous offrir des orbes de butin, contenant de l'or, des objets ou des champions. Plus la partie avance, plus les trésors abondent, et lorsque vous passez sous la barre des 50 points de vie, il vous octroie un orbe doré, comprenant des cadeaux encore plus merveilleux qu'à l'ordinaire.
Le Trésor de Choncc amène aussi des objets que l'on ne retrouve pas dans une partie standard de TFT :
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