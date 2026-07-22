TFT : Le Trésor de Choncc, comment fonctionne ce mode de jeu ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 juillet 2026 à 17h26
Retrouvez des informations relatives au Trésor de Choncc, le mode éphémère de TFT, dans cet article.
TFT : Le Trésor de Choncc, comment fonctionne ce mode de jeu ?

Lorsqu'un set de TFT touche à sa fin, Riot Games a pour habitude de déployer un mode amusant et temporaire, appelé le Trésor de Choncc. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous expliquons ici en quoi il consiste.

Comment fonctionne le mode Trésor de Choncc sur TFT ?

Sur TFT, le Trésor de Choncc est un mode qui fonctionne comme une partie normale, à quelques exceptions près. En effet, le maître du jeu est le fameux Choncc, et il est réputé pour se montrer très généreux avec les participants. 

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Pour commencer la partie, vous recevez un personnage épique ou légendaire aléatoire. Notez que sur le Trésor de Choncc du set 16, vous pouvez également obtenir un personnage déverrouillable. Ensuite, Choncc se présente à vous après chaque carrousel pour vous offrir des orbes de butin, contenant de l'or, des objets ou des champions. Plus la partie avance, plus les trésors abondent, et lorsque vous passez sous la barre des 50 points de vie, il vous octroie un orbe doré, comprenant des cadeaux encore plus merveilleux qu'à l'ordinaire.

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Le Trésor de Choncc amène aussi des objets que l'on ne retrouve pas dans une partie standard de TFT :

  • Choncc's Crown → +2 à la taille votre équipe
  • Choncc's Chalice → +1 à la taille de votre équipe
  • Choncc's Spork → le porteur gagne +1 à tous ses traits (uniques exclus)
  • Choncc's Rocket-Propelled Fist → le grapin de Blitzcrank

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En règle générale, les parties du Trésor de Choncc vous donnent la possibilité d'accéder rapidement aux niveaux supérieurs, et au regard de la quantité d'or reçue ainsi que des duplicateurs dorés, il n'est pas rare de croiser un ou plusieurs épiques ou légendaires à 3 étoiles.

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Ainsi, ce mode rime est celui d'un amusement presque sans limite, étant donné qu'il vous permet, si vous menez correctement votre barque, de mettre en place les équipes les plus folles. Malheureusement, le Trésor de Choncc est éphémère, et se termine le plus souvent lorsqu'un nouvel ensemble est déployé.

Au cours de l'été 2026, il devrait être retiré dès le 12 août, quand Enchanted Wilds ouvrira ses portes sur les serveurs officiels.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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