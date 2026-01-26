TFT : Comment jouer la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable.
Comment jouer la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Neeko reroll avec Mystique/Fable
du set 4.5 de TFT
suit une direction claire, c'est pourquoi sa mise en place n'est pas particulièrement complexe, à moins bien sûr d'être contesté. Elle repose sur le reroll de Neeko, qui sera ensuite renforcée par la présence de plusieurs unités épiques.
Pour jouer la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable
, il est préférable de trouver un champion capable de porter les objets qui iront plus tard sur Neeko, par exemple Nidalee, accompagnée de Teemo, Nautilus et Garen. Au niveau 6, vous devriez avoir récupéré au moins une Neeko, ainsi que Yuumi, Janna, Nautilus, Nunu, et si vous êtes chanceux, un Cho'Gath. Votre objectif sera de slow roll Neeko 3 étoiles (Élue) au niveau 7, voire Nautilus si vos finances le permettent.
Une fois votre carry principal en poche, avancez pour donner à votre composition sa forme finale, avec Sejuani et Shen, et si possible, Sett. Zilean viendra parfaire votre équipe au niveau 9.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Neeko
Cho'Gath
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Lance de Shojin
- Ganteler précieux
- Dent de Nashor
- Casque adaptatif
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de gargouille
Quels augments privilégier avec la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Neeko reroll avec Mystique/Fable
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à récupérer aisément votre carry 3 étoiles, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Lotus précieux
- Reliques de la lumière
- Bâton angélique
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Ticket prismatique
- Stratégie d'investissement
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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