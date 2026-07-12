TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.

Riot Games a levé le voile sur ce qui vous attend avec le prochain set de TFT, le 18ème. Enchanted Wilds vous plongera dans l'univers d'une nature sauvage, peuplée de personnages empruntés à LoL et de créatures inédites sur l'auto-battler. De nouvelles synergies seront également de la partie, ainsi que la mécanique des Wisps. Afin de vous aider à bien vous préparer à cette aventure à venir, nous vous indiquons ici la date de sortie du set 18 de TFT sur les serveurs officiels et le PBE.

Quand va sortir le set 18 de TFT ?

En révélant ce qui vous attend sur le set 18 de TFT, Riot Games a aussi fixé la date de sortie d'Enchanted Wilds au mercredi 12 août 2026. L'ensemble pourra être testé sur le PBE dès le mardi 28 juillet, sans doute dans la soirée. Cependant, puisqu'il s'agira du premier set de TFT à être conçu avec le moteur Unreal Engine, le développeur a souhaité avertir la communauté quand à la forte probabilité que des problèmes techniques soient rencontrés.

Dans l'optique de préparer le meilleur lancement possible sur les serveurs officiels, la période de PBE passera exceptionnellement de 2 à 4 semaines.

Vous aurez alors le temps de vous familiariser avec les nouveaux champions et synergies du set 18, ainsi que la mécanique des Wisps, qui vous rappellera sans doute celle des Charms. À chaque tour, il vous sera proposé d'acheter une amélioration via la boutique, et plus la partie avancera, plus la qualité et le coût des Wisps augmenteront.

Qui plus est, vous retrouverez des légendaires atypiques, par exemple Lux qui saura appartenir à différentes origines, ou encore le Dragon ou Draven, le chasseur de primes.

Rendez-vous donc dès le 12 août pour participer au démarrage du set 18 de TFT, ou le 28 juillet pour le tester sur le PBE.