TFT : Les esprits de la forêt, comment fonctionne la mécanique du set 18 (Wisps) ?

Retrouvez des informations relatives aux esprits de la forêt, la mécanique principale du set 18 de TFT dans cet article.

Le set 18 de TFT va sortir au mois d'août 2026, et vous permettra de nouer des liens profonds avec une nature sauvage. Enchanted Wilds va ramener une mécanique similaire aux breloques de Micmac Magique : les esprits de la forêt (Wisps). Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons les informations essentielles à ce sujet ci-dessous.

La mécanique des Wisps arrive sur le set 18 de TFT

Que sont les esprits de la forêt ?

Sur le set 18 de TFT, chacune de vos parties sera pimentée par l'apparition répétée de cases spéciales dans votre boutique : les esprits de la forêt. Il s'agit de « sources d'énergie temporaires à usage unique », autrement dit, des buffs agissant de manière ponctuelle. Pour les obtenir, vous devrez engager des ressources ; de l'expérience ou de l'or, ou bien relever des paris risqués. Sans surprise, plus la partie avancera, plus les esprits de la forêt seront puissants et coûteront cher.

Il sera possible d'acquérir un esprit par manche, et ils existeront en plus grande quantité que les breloques de Micmac Magique. Par ailleurs, ils seront parfois directement visibles sur votre plateau, en prenant le forme de créatures variées et adorables.

Dans un souci d'équilibrage et de diversité, Riot Games a crée plusieurs catégories d'esprit. Dans l'optique que les types soient clairement visibles, le développeur a ajouté un système, avec une couleur et un indicateur de puissance. Cela a pour vocation de vous éviter des erreurs lors de l'actualisation de la boutique, puisque vous pourrez par exemple repérer d'un seul regard un esprit de la forêt du type Combat.

Types d'esprit et exemples de Wisps

Sur le set 18 de TFT, vous serez confronté à 7 catégories d'esprit de la forêt. Certains vous offriront des objets, d'autres de l'or, et d'autres encore des améliorations en combat.

Champion

Combat

Misc

Or/Expérience

Risque

Objet

Boutique

Voici quelques exemples de Wisps à venir sur Enchanted Wilds :

Hand of Baron (Combat) → Votre équipe reçoit le buff du Baron, ce qui améliore les statistiques de vos unités.

All Fives (Boutique) → La prochaine actualisation de boutique ne comprendra que des légendaires.

Component Bounty (Risque) → Si vous gagnez le prochain combat PvP, vous recevez une enclume à composant.

Smurfing (Champion) → Recevez un champion aléatoire à 5 PO.

Pocket Change (Or/Expérience) → Vos champions à 1 PO laissent tomber 1 PO en mourant.

Blood and Iron (Objet) → Après que 20 de vos unités meurent au combat, recevez une enclume à composant.

Minor Blood Ritual (Misc) → Perdez 3 PV. Recevez un duplicateur de champion mineur.

Les esprits de la forêt pourront être testés sur le PBE à partir du 28 juillet 2026. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour les découvrir et les apprivoiser, afin d'être bien préparé à la sortie officielle du set 18 de TFT en août prochain.