TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds

Découvrez les cosmétiques à venir sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article (Chibis, collection « libérée » et tacticiens classiques).

En juillet 2026, Riot Games a présenté les grandes nouveautés qui arriveront avec le set 18 de TFT. Au programme, de nouvelles synergies dont celle des monstres de la jungle, menés par le dragon ancestral, et le retour de la mécanique des breloques, qui épousera cette fois la forme des esprits de la forêt. Comme d'habitude, la sortie de l'ensemble sera accompagnée d'offres supplémentaires de cosmétiques dans la boutique du jeu, que nous vous proposons de découvrir ici.

Quels cosmétiques arriveront avec le set 18 de TFT ?

Chaque nouveau set de TFT amène des cosmétiques inédits, et l'ensemble 18 ne dérogera pas à cette règle. La collection Chibi va s'agrandir, avec Jinx combattante spirituelle Chibi et son arène Tournoi du chaos et Aatrox bureau chibi, des apparences qui risquent de vous plaire grâce à leur côté explosif.





De la même façon, la collection des personnages dits « libérés » va elle aussi recevoir deux modèles de plus, à travers LeBlanc de l'Assemblée libérée, et Aphelios fleur spirituelle libéré. Tous deux illustrent des synergies qui seront disponibles sur Enchanted Wilds : fleur spirituelle sera l'origine qui saura sublimer l'usage des esprits de la forêt (Wisps), et Coven incarnera le trait économique risqué.





Enfin, les tacticiens classiques ne seront pas laissés sur le côté, puisque le set 18 de TFT amènera notamment Divine Brilliance Pengu, Mushroom Sprite et Watermelon Puffin.







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Il y en aura ainsi pour tous les goûts en matière de cosmétiques sur Enchanted Wilds, et ces apparences pourront être testées sur le PBE à compter du 28 juillet 2026. Notez toutefois qu'il faudra sans doute attendre quelques jours pour pouvoir toutes les admirer, étant donné que Riot Games aura besoin d'un peu de temps pour solutionner d'abord tous les problèmes en lien avec la migration sur le moteur Unreal Engine. Patience donc, et rendez-vous quoi qu'il arrive en août pour participer au lancement officiel du set 18 de TFT.