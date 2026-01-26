TFT : Comment jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer ? (4.5 Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer ? (4.5 Revival)
Le set 4.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer (Fanatique/Meurtrier).

Comment jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer sur le set 4.5 de TFT ?

La composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer du set 4.5 de TFT est assez complexe à mettre en place car elle repose sur des unités épiques et légendaires, c'est pourquoi vous ne devriez la considérer que si vous bénéficiez d'un début de partie victorieux ou d'une optimisation d'économie.

compo-samira-tryndamere
Pour jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer, vous devez faire en sorte de gagner le début de partie, en trouvant un porteur pour les objets qui seront accordés plus tard à vos carrys, par exemple Yasuo. Il pourrait ainsi être accompagné de Garen, Nasus, Wukong, puis Kalista pour Duelliste. Pensez à conserver un exemplaire de Pyke et de Sivir, puis avancez sans tarder vers le niveau 8. À ce moment, il vous faudra récupérer Shen, Tryndamere, Aatrox et Sejuani, puis vous diriger vers le niveau 9. Vous pourrez alors terminer votre transition avec Samira, Yone et Zilean.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Samira
  • Main de la justice
  • Lame d'infini
  • Manteau de la nuit
  • Lame funeste
  • Fléau vengeur
  • Pistolame Hextech
Tryndamere
  • Soif-de-Sang
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Détermination du titan
  • Mercure
  • Manteau de la nuit
  • Tueur de géants
Aatrox
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quels augments privilégier avec la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Ascension sociale
  • Spécialiste des fins de partie
  • Cycle épique
  • Croissance explosive
  • Investissement
  • Justice critique
  • Investissement sur le futur
  • Appel du chaos
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

commentaire (0)