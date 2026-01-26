TFT : Comment jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer (Fanatique/Meurtrier).
Comment jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer
du set 4.5 de TFT
est assez complexe à mettre en place car elle repose sur des unités épiques et légendaires, c'est pourquoi vous ne devriez la considérer que si vous bénéficiez d'un début de partie victorieux ou d'une optimisation d'économie.
Pour jouer la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer
, vous devez faire en sorte de gagner le début de partie, en trouvant un porteur pour les objets qui seront accordés plus tard à vos carrys, par exemple Yasuo. Il pourrait ainsi être accompagné de Garen, Nasus, Wukong, puis Kalista pour Duelliste. Pensez à conserver un exemplaire de Pyke et de Sivir, puis avancez sans tarder vers le niveau 8. À ce moment, il vous faudra récupérer Shen, Tryndamere, Aatrox et Sejuani, puis vous diriger vers le niveau 9. Vous pourrez alors terminer votre transition avec Samira, Yone et Zilean.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Samira
Tryndamere
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
Aatrox
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Détermination du titan
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Samira/Tryndamere avec Cultist et Slayer
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Spécialiste des fins de partie
- Cycle épique
- Croissance explosive
- Investissement
- Justice critique
- Investissement sur le futur
- Appel du chaos
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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