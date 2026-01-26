TFT : Comment jouer la composition Sage/Assassin avec Talon ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Sage/Assassin avec Talon sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Sage/Assassin avec Talon et Talon.
Comment jouer la composition Sage/Assassin avec Talon et Talon sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Sage/Assassin avec Talon et Talon
du set 4.5 de TFT
est redoutable, mais sa mise en place peut se révéler délicate sans un début de partie orienté sur les Assassins ou une optimisation d'économie. Elle est toutefois capable de vous conduire à la victoire au regard de sa capacité à supprimer presque instantanément les carrys adverses.
Pour jouer la composition Sage/Assassin avec Talon et Talon
, mieux vaut démarrer avec Diana et Pyke, ainsi que deux tanks aléatoires, bien que Vladimir et Elise soient à privilégier. Au niveau 6, ajoutez Katarina et Akali, et une fois stable, avancez vers le niveau 8, tout en pensant à conserver un exemplaire de Janna sur votre banc.
Vous devrez alors trouver Talon Élu, ainsi que Morgana et Shen, sans oublier Irelia. Si vous ne parvenez pas à récupérer Talon, cela n'est pas dramatique : Morgana fera tout aussi bien l'affaire. Il ne vous restera ensuite qu'à atteindre le niveau 9 pour vous renforcer du légendaire Yone.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Talon
Morgana
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
Shen
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Buff rouge
- Casque adaptatif
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Sage/Assassin avec Talon et Talon ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Sage/Assassin avec Talon et Talon
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Cycle épique
- Justice critique
- Canon de verre
- Lotus précieux
- Buffet de composants
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
.
commentaire (0)