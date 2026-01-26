TFT : Comment jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Olaf/Samira avec Slayer sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Olaf/Samira avec Slayer (Meurtrier).
Comment jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Olaf/Samira avec Slayer
du set 4.5 de TFT
est assez complexe à mettre en place car elle repose sur des unités épiques et légendaires, c'est pourquoi vous ne devriez la considérer que si vous bénéficiez d'un début de partie victorieux ou d'une optimisation d'économie.
Pour jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer
, vous devez faire en sorte de gagner le début de partie, en utilisant par exemple Zed, Pyke, Elise et Vladimir. Au niveau 6, faites appel à Shyvana, Tristana, Braum et Nunu, puis avancez sans tarder vers le niveau 8. À ce moment, il vous faudra effectuer une transition délicate, en récupérant Olaf, Sejuani et Aatrox, et si possible, Ornn et Samira. Si vous n'avez pas Ornn, servez-vous d'un autre tank, par exemple Shen, puis faites route vers le niveau 9 pour acheter/améliorer Samira, Ornn, ainsi que Zilean.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Samira
Olaf
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
Ornn
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Pistolame Hextech
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Olaf/Samira avec Slayer ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Olaf/Samira avec Slayer
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Cycle épique
- Justice critique
- Investissement sur le futur
- Appel du chaos
- Trésors enfouis
- Bénédiction céleste
- Butin varié
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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