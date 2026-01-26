TFT : Comment jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer ? (4.5 Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 janvier 2026 à 14h00
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Olaf/Samira avec Slayer sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer ? (4.5 Revival)
Le set 4.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Olaf/Samira avec Slayer (Meurtrier).

Comment jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer sur le set 4.5 de TFT ?

La composition Olaf/Samira avec Slayer du set 4.5 de TFT est assez complexe à mettre en place car elle repose sur des unités épiques et légendaires, c'est pourquoi vous ne devriez la considérer que si vous bénéficiez d'un début de partie victorieux ou d'une optimisation d'économie.

compo-olaf-samira
Pour jouer la composition Olaf/Samira avec Slayer, vous devez faire en sorte de gagner le début de partie, en utilisant par exemple Zed, Pyke, Elise et Vladimir. Au niveau 6, faites appel à Shyvana, Tristana, Braum et Nunu, puis avancez sans tarder vers le niveau 8. À ce moment, il vous faudra effectuer une transition délicate, en récupérant Olaf, Sejuani et Aatrox, et si possible, Ornn et Samira. Si vous n'avez pas Ornn, servez-vous d'un autre tank, par exemple Shen, puis faites route vers le niveau 9 pour acheter/améliorer Samira, Ornn, ainsi que Zilean.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 4.5 (mode Revival)

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Samira
  • Main de la justice
  • Lame d'infini
  • Manteau de la nuit
  • Lame funeste
  • Fléau vengeur
  • Pistolame Hextech
Olaf
  • Soif-de-Sang
  • Gage de Sterak
  • Détermination du titan
  • Tueur de géants
  • Lame funeste
  • Pistolame Hextech
Ornn
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quels augments privilégier avec la composition Olaf/Samira avec Slayer ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Olaf/Samira avec Slayer du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Ascension sociale
  • Cycle épique
  • Justice critique
  • Investissement sur le futur
  • Appel du chaos
  • Trésors enfouis
  • Bénédiction céleste
  • Butin varié
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

commentaire (0)