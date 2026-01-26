TFT : Comment jouer la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon ? (4.5 Revival)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon sur le set 4.5 de TFT (mode Revival).
Le set 4.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, jusqu'au 15 avril 2026. Le Festival des bêtes, sorti en 2020, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies, ses unités, et sa mécanique des Élus, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, Lore & Legends. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon.
Comment jouer la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon sur le set 4.5 de TFT ?
La composition Sage/Adepte avec Yone et Talon
du set 4.5 de TFT
requiert d'accéder le plus rapidement possible aux niveaux supérieurs, puisqu'elle est surtout constituée de personnages épiques et légendaires. Sa mise en place n'est donc pas la plus aisée, mais le jeu en vaut bien souvent la chandelle au regard de sa puissance.
Pour jouer la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon
, il est avantageux de bénéficier d'une optimisation axée sur l'économie ou d'une rencontre d'ouverture offrant de l'or, ou encore, de commencer la partie avec le trait Fortune. Si tel n'est pas le cas, vous pourriez démarrer en jouant une équipe forte autour de Yasuo, avec Wukong, Nasus et Garen. L'objectif sera d'avancer le plus rapidement possible, en conservant néanmoins Janna, Pyke et Irelia sur votre banc si vos finances le permettent.
Une fois niveau 8, stabilisez-vous en changeant d'Élu, et faites l'acquisition de Shen Morgana et Talon. Il ne vous restera qu'à passer niveau 9 pour récupérer Swain, Lee Sin et Yone. Idéalement, ce dernier deviendra votre Élu. Si vous le pouvez, accordez aussi de l'équipement à Lee Sin. Si vous parvenez au niveau 10, ajoutez un Zilean.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Yone
Talon
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Main de la justice
- Mercure
Shen
- Lame d'infini
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Sage/Adepte avec Yone et Talon
du set 4.5 de TFT sont celles qui vous aideront à atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ou qui accorderont davantage de puissance à vos unités. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Spécialiste des fins de partie
- Cycle épique
- Croissance explosive
- Investissement
- Justice critique
Retrouvez la tier liste des meilleures compositions du set 4.5 Revival de TFT
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