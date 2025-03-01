Pokémon GO : Le calendrier de mars 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de mars 2025 de Pokémon GO.
La 18ème
saison de Pokémon GO
« Puissance et Maîtrise » commence en mars 2025 et les joueurs auront tout de suite fort à faire. En effet, vous débuterez votre entraînement avec Wushours à partir du 5 mars, et ce premier événement sera suivi d'autres festivités et de deux Journées Communauté. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de mars 2025 sur Pokémon GO
.
Événements de mars 2025 sur Pokémon GO
Raids de mars 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de mars 2025, vous pourrez affronter Regice
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Artikodin, Électhor et Sulfura : du mardi 4 mars au jeudi 13 mars
- Tokorico : du jeudi 13 mars au samedi 22 mars
- Heatran : du samedi 22 mars au lundi 31 mars
Heures de Raids
- Méga-Lucario : du mardi 4 mars au jeudi 13 mars
- Méga-Laggron : du jeudi 13 mars au samedi 22 mars
- Méga-Scarabrute : du samedi 22 mars au lundi 31 mars
Combats Dynamax
- Artikodin, Électhor et Sulfura : 5 et 12 mars
- Tokorico : 19 mars
- Heatran : 26 mars
Lundis Dynamax
- du 4 au 10 mars → Fantominus, Terhal, Poichigeon, Darumarond, Larméléon
- du 10 au 17 mars → Krabby, Terhal, Rototaupe, Darumarond
- du 17 au 24 mars → Machoc, Leveinard, Flambino, Hexadron
- du 24 au 31 mars → Salamèche, Chenipan, Leveinard, Poichigeon
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 10 mars → Rototaupe
- Lundi 19 mars → Leveinard
- Lundi 24 mars → Chenipan
- Lundi 31 mars → Flambino
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