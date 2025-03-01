Pokémon GO : Le calendrier de mars 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2025 à 15h00
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de mars 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de mars 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)
La 18ème saison de Pokémon GO « Puissance et Maîtrise » commence en mars 2025 et les joueurs auront tout de suite fort à faire. En effet, vous débuterez votre entraînement avec Wushours à partir du 5 mars, et ce premier événement sera suivi d'autres festivités et de deux Journées Communauté. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de mars 2025 sur Pokémon GO.

Événements de mars 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de mars 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de mars 2025, vous pourrez affronter Regice dans les Raids Obscurs.

regice

Raids Légendaires 
  • Artikodin, Électhor et Sulfura : du mardi 4 mars au jeudi 13 mars
  • Tokorico : du jeudi 13 mars au samedi 22 mars
  • Heatran : du samedi 22 mars au lundi 31 mars
Méga-Raids
  • Méga-Lucario : du mardi 4 mars au jeudi 13 mars
  • Méga-Laggron : du jeudi 13 mars au samedi 22 mars
  • Méga-Scarabrute : du samedi 22 mars au lundi 31 mars
Heures de Raids
  • Artikodin, Électhor et Sulfura : 5 et 12 mars
  • Tokorico : 19 mars
  • Heatran : 26 mars
Combats Dynamax
  • du 4 au 10 mars → Fantominus, Terhal, Poichigeon, Darumarond, Larméléon
  • du 10 au 17 mars → Krabby, Terhal, Rototaupe, Darumarond
  • du 17 au 24 mars → Machoc, Leveinard, Flambino, Hexadron
  • du 24 au 31 mars → Salamèche, Chenipan, Leveinard, Poichigeon
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 10 mars → Rototaupe
  • Lundi 19 mars → Leveinard
  • Lundi 24 mars → Chenipan
  • Lundi 31 mars → Flambino
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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